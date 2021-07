Raheem Sterling et Harry Maguire aident l’Angleterre à vaincre le Danemark alors que Gareth Southgate est à nouveau justifié | Actualités footballistiques

Sterling à nouveau injouable

Sterling a donné le ton de sa performance dans les 20 premières secondes, s’éloignant de Thomas Delaney et forçant le milieu de terrain danois à le faire tomber et à concéder un coup franc. L’équipe de Kasper Hjulmand n’a trouvé aucun autre moyen de l’arrêter toute la nuit.

Le joueur de 26 ans a été exceptionnel tout au long du tournoi, marquant les buts contre la Croatie et la République tchèque qui ont permis à l’Angleterre de se qualifier pour le Groupe D, puis inscrivant le premier match crucial lors de la victoire des 16 derniers contre l’Allemagne. Mais ses objectifs ne sont qu’un début.

En fait, Sterling a été encore meilleur dans les jeux dans lesquels il n’a pas a marqué et mercredi soir, de retour à Wembley après le triomphe de l’Angleterre en quart de finale contre l’Ukraine à Rome, il a réalisé sa meilleure performance à ce jour. Peut-être même les meilleur affichage à ce jour à l’Euro 2020.

Sterling était irrépressible, sa vitesse et sa franchise se révélant trop pour le Danemark à maintes reprises. Le premier match n’a pas été le sien, mais a été crédité à Simon Kjaer comme un but contre son camp, mais tout ce que l’Angleterre a fait de positif semblait tourner autour de lui.

Il a complété un total remarquable de 10 dribbles au cours des 120 minutes – seulement un de moins que tous les autres joueurs sur le terrain combinés. Aucun autre joueur n’a eu plus de coups.

Il y aura ceux qui se demanderont s’il est allé au sol trop facilement pour le penalty gagnant. C’était certainement un doux. Mais ce n’est que grâce à son allure électrisante que l’opportunité s’est présentée. Sterling a fabriqué l’ouverture lui-même.

Ce n’était qu’un des nombreux moments d’éclat.

Même dans les profondeurs des prolongations, Sterling avait toujours l’énergie nécessaire pour passer devant les défenseurs en chemise rouge et éloigner l’Angleterre des ennuis. Il l’a également fait sur les deux flancs, passant de gauche à droite de manière transparente après que Bukayo Saka a été remplacé par Jack Grealish en seconde période.

Partout où Sterling apparaissait, le danger suivait. Il a laissé les défenseurs danois étourdis. L’Italie pourrait être la prochaine.

Pas de drap blanc mais Maguire excelle

Le superbe coup franc de Mikkel Damsgaard était le premier but concédé par l’Angleterre en 691 minutes d’action, une séquence remontant à mars. Cela a présenté à l’équipe de Southgate son test le plus difficile du tournoi, mais ils l’ont réussi avec un style impressionnant.

Non pas que cela paraissait simple à l’époque. L’Angleterre a commencé le match avec férocité, immobilisant les Danois, pressant agressivement et s’envolant en nombre. Mais l’élan avait changé. Le premier match de Damsgaard n’était pas moins que ce que le Danemark méritait.

L’Angleterre avait l’air bouleversée à ce moment-là. Dès lors, cependant, leur performance défensive, menée par l’excellent Harry Maguire, était presque irréprochable.

L’arrière central de Manchester United a été une présence imposante depuis son retour de blessure pour le dernier match de groupe de l’Angleterre et, comme Sterling, il semble s’améliorer à chaque match.

Sa tâche a été rendue plus difficile mercredi soir lorsqu’il a été sévèrement réservé à la suite d’un défi aérien au début de la seconde mi-temps. Mais c’était le seul faux pas de Maguire – s’il peut être classé comme un seul.

Il a dominé dans les airs, remportant neuf duels aériens, plus de deux fois plus que n’importe quel autre joueur anglais, et au sol également, effectuant des défis soigneusement chronométrés et des dégagements et interceptions vitaux.

Comme c’est généralement le cas avec Maguire, il était influent en possession comme en dehors. Southgate a fait l’éloge de sa capacité de dépassement plus tôt dans le tournoi et il y a eu de nombreux autres exemples mercredi soir. En fait, Maguire a fait plus de passes que quiconque, sortant parfois lui-même le ballon de la défense avant de choisir un coéquipier.

Maguire était une menace constante des coups de pied arrêtés, en plus de tout le reste, et il était également habilement soutenu par les joueurs autour de lui.

Kyle Walker a de nouveau impressionné, son rythme de récupération s’avérant inestimable lorsqu’il a étouffé une première chance de Damsgaard, tout comme John Stones. Les deux joueurs bénéficient de la présence de Maguire à leurs côtés. Les bases défensives de l’Angleterre sont solides.

La victoire, comme celles qui l’ont précédée, doit aussi beaucoup à Southgate.

La course de l’Angleterre à sa première finale en 55 ans est l’aboutissement de cinq années de progrès constants ; cinq années au cours desquelles la culture et la mentalité des joueurs anglais ont été complètement transformées.

Southgate est responsable de cela et il mérite également le mérite de faire les choses à sa manière. Il a fait de gros appels à l’Euro 2020, mais tous sont sortis.

Il a été récompensé pour sa foi inébranlable en Sterling, dont la saison nationale indifférente ne le préoccupait guère avant le tournoi, et pour son refus de céder à la pression du public.

Il a décidé de revenir à trois contre l’Allemagne afin d’annuler la menace des arrières Joshua Kimmich et Robin Gosens, mais a ensuite choisi de ne pas faire de même contre le Danemark. Ça a marché.

L’Angleterre a connu une période difficile en première mi-temps, mais elle a par ailleurs émoussé la menace offensive considérable du Danemark – l’équipe de Hjulmand n’a eu aucun tir entre la 57e et la 114e minutes – et a porté beaucoup de ses propres.

Southgate a laissé tomber Jadon Sancho malgré une belle performance contre l’Ukraine, mais la décision de rappeler Saka a été justifiée lorsque le jeune d’Arsenal s’est accroché au ballon en profondeur de Kane et a mis en place l’égalisation.

Ses remplacements ont également été bien jugés. Southgate a résisté à l’envie d’agir tôt, avec Grealish pour Saka le seul changement en temps normal, mais Phil Foden et Jordan Henderson sont arrivés juste au moment où l’Angleterre avait besoin de quelque chose de différent au milieu de terrain.

Le Danemark avait effectué tous ses changements à ce stade, mais Southgate a pu s’adapter au fil des prolongations et a conservé sa plus grande décision jusqu’après le but de Kane, lorsque Grealish a été sacrifié pour Kieran Trippier alors qu’il changeait son système pour voir les phases finales.

C’était une décision audacieuse de retirer un remplaçant – en particulier celui pour qui il y a eu une telle clameur – mais tout comme le reste de ses grandes décisions, cela a eu l’effet souhaité. L’Angleterre continue de marcher – et Southgate ouvre la voie.