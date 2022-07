Raheem Sterling écrit un message d’adieu à Manchester City avant le changement de Chelsea

Raheem Sterling a écrit un message d’adieu à Manchester City mercredi.

Sterling, aujourd’hui âgé de 27 ans, a rejoint Man City depuis Liverpool en 2015 et a joué un rôle clé dans le fait que City devienne le club le plus dominant du football anglais.

L’Anglais a marqué 131 buts et 94 passes décisives en 337 sorties pour les Sky Blues, mais il est maintenant prêt à s’installer à Chelsea.

Sterling signera un contrat avec les Londoniens de l’ouest jusqu’en 2027 et s’est envolé pour Los Angeles pour rejoindre Chelsea lors de leur tournée de pré-saison.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

Avant que Chelsea ne confirme officiellement la signature, Sterling a envoyé un message remerciant les fans et le personnel de Manchester City :

« Sept saisons. Onze trophées majeurs. Une vie de souvenirs », lit-on dans sa déclaration.

“Au personnel d’entraîneurs qui a joué un rôle énorme dans mon développement au fil des ans, à mes coéquipiers qui sont devenus plus que ceux avec qui je partage un terrain, au personnel des coulisses, au personnel de bureau, aux fans qui J’ai soutenu l’équipe sans relâche, et à tous ceux qui sont associés à Manchester City, mon respect pour vous ne pourrait pas être plus grand.

“Quelle balade ça a été.”

“Je suis reconnaissant pour les hauts et les bas, car ce sont les bas qui ont parfois mis à l’épreuve ma force et ma détermination, et m’ont permis de me tenir ici devant vous comme la meilleure version possible de moi-même.

« Je suis arrivé à Manchester à 20 ans. Aujourd’hui, je pars en tant qu’homme.

“Merci pour votre soutien indéfectible. Ce fut un honneur de porter le maillot de Manchester City.

Conseils de paris France vs Belgique: aperçu, pronostics et cotes de l’UEFA Women’s Euro 2022

Conseils de paris Italie vs Islande: aperçu, pronostics et cotes de l’UEFA Women’s Euro 2022