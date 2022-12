Raheem Sterling: Deux hommes arrêtés soupçonnés de tentative de cambriolage près du domicile du footballeur anglais | Nouvelles du football

La police enquêtant sur le cambriolage au domicile de Raheem Sterling a arrêté deux hommes pour une tentative de cambriolage dans une propriété voisine.

Les arrestations sont liées à un incident distinct – n’impliquant pas la résidence du footballeur anglais – mais la force tente d’établir si cette tentative est liée à l’effraction au domicile de Sterling, également à Oxshott, samedi.

“Deux hommes ont été arrêtés soupçonnés de tentative de cambriolage la nuit dernière (6 décembre) dans la région d’Oxshott. Ils sont actuellement en garde à vue”, a déclaré la police de Surrey dans un communiqué.

“A la suite de signalements d’activités suspectes vers 18h40, un certain nombre de moyens ont été déployés, dont l’unité cynophile et l’hélicoptère de la police.

“Nos collègues de la police britannique des transports ont également apporté leur aide.

“Les enquêtes se poursuivent pour établir s’il existe des liens entre ces arrestations et le cambriolage qui nous a été signalé ce week-end.”

Sterling a raté la victoire 3-0 de l’Angleterre sur le Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde après avoir été exclu en raison d’un “problème familial” peu avant le coup d’envoi, après avoir commencé deux des trois matchs des Trois Lions à la Coupe du monde jusqu’à présent.

Gary Neville pense que la façon dont l’Angleterre a traité l’affaire personnelle de Raheem Sterling a été bien mieux gérée que les incidents précédents dans le passé.



Il est entendu que Sterling voulait rentrer chez lui dès qu’il a été alerté de l’effraction, ayant été très secoué et inquiet pour le bien-être de ses enfants.

La police de Surrey a publié lundi une déclaration disant: “Le samedi 3 décembre, les occupants sont retournés à l’adresse après être rentrés chez eux après un voyage international.

“Ils ont contacté la police juste avant 21 heures pour signaler qu’un certain nombre de bijoux, dont des montres, avaient été volés. Les agents se sont rendus à l’adresse plus tard dans la nuit et sont revenus parler aux occupants ce matin.

“Pour le moment, on ne sait toujours pas à quelle date la propriété a été volée et établir cela constitue un élément clé de notre enquête.

“Les enquêtes sur toutes les circonstances restent en cours et les agents examineront toutes les preuves disponibles, y compris les opportunités de vidéosurveillance.

“Nous sommes au courant des reportages des médias indiquant que des suspects armés étaient impliqués, cependant, pour le moment, nous voudrions rassurer nos communautés sur le fait qu’aucun témoin ne s’est manifesté à cet effet et qu’il n’y a aucun rapport de menaces de violence liées à cet incident. avec des informations doivent contacter directement la police si elles n’ont pas déjà été contactées.

“Aucune arrestation n’a été effectuée pour le moment.”

Sterling est retourné au Royaume-Uni ce week-end et lorsqu’on lui a demandé si l’attaquant pouvait revenir jouer un rôle dans le tournoi, le manager anglais Gareth Southgate a déclaré: “Je ne sais vraiment pas, c’est une situation qu’il a besoin de temps pour gérer, je ne veux pas lui mettre la pression.

“Parfois, le football n’est pas la chose la plus importante et la famille doit passer en premier.”

Le capitaine anglais Harry Kane a envoyé ses meilleurs vœux à Sterling en disant: “Nos pensées vont à lui et à sa famille.

“C’est une affaire privée avec lui, mais ce n’est jamais facile de voir l’un de vos coéquipiers et amis devoir faire face à quelque chose comme ça.

“Nous allons le prendre au jour le jour et prendre la meilleure décision pour lui et sa famille. De notre part en tant qu’équipe, nous lui envoyons notre meilleur et espérons le voir le plus tôt possible.”

La route potentielle de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde

Quarts de finale – Samedi 10 décembre

Angleterre contre France – Coup d’envoi 19h

Demi-finales – mercredi 14 décembre

Angleterre contre Maroc/Espagne/le Portugal/Suisse – Coup d’envoi 19h