Raheem Sterling de Manchester City et Kyle Walker victimes d’abus racistes sur Instagram après la finale de la Ligue des champions

Raheem Sterling et Kyle Walker de Manchester City ont été victimes d’abus racistes sur Instagram après la défaite 1-0 de l’équipe contre Chelsea lors de la finale de la Ligue des champions samedi, et la société de médias sociaux a supprimé les comptes des coupables.

Sports aériens a rapporté que le couple avait reçu des emojis de singe sur leurs pages Instagram après le match.

– Kick It Out’s Townsend : » Marre des hashtags » dans la lutte contre le racisme

– La star de Barcelone Messi exhorte les fans à arrêter les abus en ligne

Sterling a également été ciblé après la victoire de City en demi-finale contre le Paris Saint-Germain, peu de temps après la fin de la campagne de boycott des réseaux sociaux du football anglais au début du mois.

« Les abus racistes envoyés à ces joueurs hier soir sont odieux et nous n’en voulons pas sur Instagram », a déclaré dimanche un représentant de Facebook, propriétaire d’Instagram.

« Nous avons rapidement supprimé un certain nombre de commentaires et de comptes pour avoir enfreint nos règles et nous continuons d’examiner et de prendre des mesures contre ceux qui enfreignent nos politiques. »

Il a ajouté que: « Aucune chose ne résoudra ce défi du jour au lendemain, mais nous nous engageons à faire ce que nous pouvons pour protéger notre communauté des abus. »

Plusieurs joueurs de clubs de Premier League ont été ciblés au cours des derniers mois, notamment Anthony Martial de United, Trent Alexander-Arnold et Sadio Mane de Liverpool et Reece James de Chelsea.

L’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, a déclaré qu’il avait été victime d' »au moins 70 insultes raciales » sur les réseaux sociaux après la défaite de mercredi contre Villarreal en finale de la Ligue Europa.

En février, les organismes de football anglais ont envoyé une lettre ouverte à Facebook et Twitter, les exhortant à bloquer et à supprimer rapidement les messages offensants, ainsi qu’à améliorer le processus de vérification pour les utilisateurs.

Instagram a annoncé de nouvelles mesures et Twitter s’est engagé à poursuivre ses efforts après avoir pris des mesures dans plus de 700 cas d’abus liés au football en Grande-Bretagne en 2019.

Ce mois-ci, la Grande-Bretagne a déclaré qu’une nouvelle loi prévue verrait les entreprises de médias sociaux se voir infliger une amende pouvant atteindre 10% du chiffre d’affaires ou 18 millions de livres sterling si elles ne réussissaient pas à éliminer les abus en ligne, tandis que les cadres supérieurs pourraient également faire l’objet de poursuites pénales.