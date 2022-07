Raheem Sterling confirme le départ de Man City à l’approche du transfert de Chelsea

Raheem Sterling a annoncé son départ de Manchester City alors qu’il se rapproche de Chelsea, son rival de Premier League.

Le mois dernier, des sources ont déclaré à ESPN que l’international anglais était intéressé par un déménagement à Stamford Bridge et que City ne s’opposerait pas à son chemin.

Selon des sources, City s’attend à recevoir des frais de 47,5 millions de livres sterling s’élevant à 50 millions de livres sterling en suppléments pour Sterling. L’ailier est désireux de relever un nouveau défi et a été impressionné par les projets de Chelsea de faire de lui un joueur clé sous l’entraîneur Thomas Tuchel.

Le joueur de 27 ans a confirmé mercredi qu’il mettrait fin à son séjour de sept ans à Manchester cet été.

“Sept saisons, 11 trophées majeurs, une vie de souvenirs”, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. “Au personnel d’entraîneurs qui a joué un rôle énorme dans mon développement au fil des ans. À mes coéquipiers qui sont devenus plus que ceux avec qui je partage un terrain. Au personnel des coulisses, au personnel de bureau, aux fans qui ont inlassablement soutenu l’équipe. Et à tous ceux qui sont impliqués dans Manchester City, mon respect pour vous ne pourrait pas être plus grand. Quelle aventure ça a été.

“Je suis reconnaissant pour les hauts et les bas, car ce sont les bas qui ont parfois mis à l’épreuve ma force et ma détermination, et m’ont permis de me tenir ici devant vous comme la meilleure version possible de moi-même.

“Je suis arrivé à Manchester à 20 ans. Aujourd’hui, je pars en tant qu’homme. Merci pour votre soutien sans faille. Ce fut un honneur de porter le maillot de Manchester City.”

Sterling a rejoint City depuis Liverpool en 2015 et a remporté quatre titres de Premier League, une FA Cup et quatre Coupes de la Ligue.