Raheem Sterling: Chelsea signe en avant de Man City pour 47,5 millions de livres sterling | Nouvelles du centre de transfert

Raheem Sterling a terminé son déménagement à Chelsea depuis Manchester City dans le cadre d’un accord d’une valeur de 47,5 millions de livres sterling.

Le joueur de 27 ans a signé un contrat de cinq ans à Stamford Bridge avec une option de 12 mois supplémentaires et s’est associé à l’équipe de Thomas Tuchel lors de leur tournée de pré-saison aux États-Unis.

“D’abord et avant tout, c’est un plaisir d’être ici”, a déclaré Sterling. “J’ai évidemment accompli beaucoup de choses dans ma carrière jusqu’à présent, mais il reste encore beaucoup à faire et j’ai vraiment hâte de le faire sous le maillot de Chelsea, sous la direction de Thomas.

“Londres est ma maison et là où tout a commencé pour moi, et c’est incroyable d’avoir maintenant l’opportunité de jouer devant mes amis et ma famille semaine après semaine à Stamford Bridge. J’ai vraiment hâte de rencontrer les fans là-bas bientôt .

“J’ai hâte de commencer maintenant et de continuer à parler sur le terrain.”

Plus tôt, Sterling a fait ses adieux à Manchester City dans un message sincère sur les réseaux sociaux mercredi, l’ailier anglais décrivant son “honneur de porter le maillot de Manchester City”.

“Sept saisons, onze trophées majeurs, une vie de souvenirs”, a-t-il écrit.

“Au personnel d’entraîneurs qui a joué un rôle énorme dans mon développement au fil des ans, à mes coéquipiers qui sont devenus plus que ceux avec qui je partage un terrain, au personnel des coulisses, au personnel de bureau, aux fans qui J’ai inlassablement soutenu l’équipe, et à toutes les personnes impliquées dans Manchester City, mon respect pour vous ne pourrait pas être plus grand.

“Quelle aventure ça a été. Je suis reconnaissant pour les hauts et les bas, car ce sont les bas qui ont parfois mis à l’épreuve ma force et ma détermination, et m’ont permis de me tenir ici devant vous comme la meilleure version possible de moi-même.

“J’arrive à Manchester à 20 ans. Aujourd’hui, je repars en tant qu’homme.”

L’international anglais était en tête d’une liste restreinte des cibles offensives de Tuchel et était entré dans la dernière année de son contrat avec City, qui est reconnaissant pour son service et n’entravera pas son désir de plus de minutes et de statut ailleurs.

Pep Guardiola a déclaré à plusieurs reprises “Je n’aime pas garder les joueurs mécontents” et était prêt à autoriser la sortie de Sterling cet été, même à un rival de Premier League, à condition qu’une offre acceptable d’environ 50 millions de livres sterling soit déposée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nous examinons l’évolution de Sterling à Manchester City sous Pep Guardiola



Tuchel cherchait désespérément à ajouter un avantage décisif dans le dernier tiers pour résoudre les problèmes de but de Chelsea et le nouveau propriétaire des Blues, Todd Boehly, avait été en contact avec City pour discuter des chiffres et de la structure d’un accord.

Sterling offre à Tuchel une menace garantie – il a directement contribué 165 buts combinés dans la division en 320 apparitions pour Liverpool et City – ainsi qu’une flexibilité et une expérience tactiques.

Le joueur de 27 ans pense qu’il est dans la phase décisive de sa carrière et veut apporter une contribution significative sur et en dehors du terrain.

Le fait que City puisse vendre deux attaquants à des membres du “Big Six” – Gabriel Jesus à Arsenal pour 45 millions de livres sterling et Sterling à Stamford Bridge – sans inquiétude est un signe de leur solide recrutement et de l’écart qui existe entre les clubs.

Les transferts intra-ligue en haut du tableau devraient devenir plus courants alors que les équipes européennes luttent pour rivaliser financièrement avec leurs homologues anglais.

Mount: Sterling va élever nos niveaux

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mason Mount pense que la nouvelle signature de Chelsea, Raheem Sterling, sera une grande présence et un leader au club londonien.



Le milieu de terrain de Chelsea, Mason Mount, s’est entretenu avec Sports du ciel sur l’influence que son nouveau coéquipier de club et collègue anglais Sterling aura sur l’équipe des Blues.

Mount est convaincu que l’expérience, la qualité et le leadership de Sterling stimuleront Chelsea.

“Un gars de haut niveau. Un joueur si expérimenté, un pro de haut niveau”, a déclaré Mount lorsqu’on lui a posé des questions sur Sterling.

“J’ai eu la chance de jouer avec lui ces deux dernières années avec l’Angleterre où il a parfois été capitaine de l’équipe. C’est quelqu’un qui est là depuis très longtemps.

“C’est un joueur de haut niveau et j’ai beaucoup appris de lui au cours des deux dernières années, donc pour qu’il nous rejoigne, il ne fera qu’élever notre niveau.

“C’est définitivement quelqu’un qui s’efforce d’atteindre des niveaux élevés pour gagner et c’est ce que nous voulons. Nous voulons que ces joueurs autour de ce groupe soient très excités pour lui d’être ici.

“Nous avons perdu quelques leaders et il arrive et sera quelqu’un qui dirigera, une grande présence dans le groupe, une grande personnalité. J’espère que nous pourrons gagner des choses ensemble.”

Pourquoi Chelsea apprécie la vraie valeur de Sterling

Sterling veut plus de minutes mais aussi des responsabilités dans cette période déterminante de sa carrière, et Chelsea a besoin d’une signature de chapiteau pour marquer le début d’une nouvelle ère.

Cette décision ne profite pas seulement à Chelsea. Sterling améliorera sa compréhension avec ses coéquipiers anglais James et Mount, deux joueurs qu’il peut consulter pour savoir comment fonctionne Tuchel. Chelsea est également l’un des rares clubs à pouvoir se permettre son salaire.

Tuchel est sans aucun doute attiré par la polyvalence de Sterling sur la ligne avant – il est capable de jouer sur le flanc ou au milieu comme un faux neuf – une tactique que l’Allemand a préférée à l’homme cible conventionnel.

Chelsea a remporté 21 trophées masculins et 12 titres féminins depuis l’achat de Roman Abramovich en 2003. Todd Boehly a maintenant remplacé Bruce Buck en tant que président, et récompenser un gagnant en série prêt à l’emploi en Sterling est une grande déclaration d’ouverture.

Comment Chelsea s’alignera-t-il cette saison ?

Image:

Kai Havertz, Raheem Sterling, monture Mason





L’arrivée du consortium de Todd Boehly en tant que nouveaux propriétaires du club – et avec elle la promesse d’investissements importants sur et en dehors du terrain – a permis aux supporters de Chelsea d’entrer cet été sur une vague d’optimisme.

Même le départ de la signature du record du club, Romelu Lukaku, prêté à l’ancienne équipe de l’Inter Milan – une décision qui a permis à l’attaquant et à Chelsea de reconnaître que le transfert était un échec – n’a pas pu freiner l’enthousiasme.

Permettre à Lukaku de retourner en Italie était une décision logique et, bien que l’arrivée de Sterling n’ait pas reçu l’approbation universelle de la base de fans, signer quelqu’un de son pedigree d’un rival direct est un signe clair de l’ambition de Boehly.

La signature de Sterling sert également de message à la génération actuelle d’attaquants de Chelsea que leurs performances à ce jour n’ont pas été à la hauteur.

Sans surprise, un certain nombre d’entre eux seraient disponibles pour d’autres clubs dans le cadre de ce qui promet d’être un été chargé dans l’ouest de Londres. Hakim Ziyech est une cible pour l’AC Milan, Timo Werner et Christian Pulišić ont été liés à des déménagements, et Armando Broja – dont le statut à Chelsea est incertain après avoir passé la saison dernière en prêt à Southampton – intéresse plusieurs équipes de Premier League.

Le ciblage clair des ailiers par Thomas Tuchel dans cette fenêtre de transfert soulève également la perspective que l’entraîneur-chef envisage de s’éloigner de sa formation 3-4-3 préférée. Mais avec un manque d’attaquants – sans parler des défenseurs centraux – comment Chelsea s’alignera-t-il la saison prochaine ? Comment Sterling s’intégrera-t-il? Et Tuchel entrera-t-il dans la saison avec Kai Havertz comme son numéro 9, ou poussez Boehly à faire un geste époustouflant pour Cristiano Ronaldo ?

Lire l’article complet ici.

Pourquoi la livre sterling est-elle encore sous-estimée ?

Image:

Sterling a marqué 13 buts en Premier League la saison dernière





Il est rare qu’un joueur se déplace entre deux grands clubs de Premier League à son apogée – et plus rare encore qu’un tel changement rencontre une telle ambivalence. Pourquoi le transfert proposé de Raheem Sterling de Manchester City à Chelsea est-il vu de cette façon ?

Les supporters de la ville semblent détendus quant à son avenir. C’est surprenant étant donné que Sterling a marqué en moyenne 22 buts pour le club au cours des cinq dernières saisons. Seuls Lionel Messi et Sergio Aguero – seulement quatre devant – ont marqué plus de buts sous Pep Guardiola.

Mais les fans de Chelsea ne saluent pas non plus les rapports avec joie. Sterling a 27 ans et a démontré qu’il peut s’épanouir dans n’importe quelle position parmi les trois premiers. Qu’est-ce que cela nous dit sur la façon dont le joueur est perçu qu’il n’est pas annoncé comme un coup majeur ?

Analyse statistique : Braconnage prédateur et mobilité

Adam Smith de Sky Sports :

Sterling se classe cinquième pour les buts en Premier League depuis qu’il a fait ses débuts à Liverpool à 17 ans en 2012, avec son total de 165 (109 buts et 56 passes) derrière seulement Harry Kane, Sergio Aguero, Jamie Vardy et Mohamed Salah. .

Ce décompte est d’autant plus impressionnant si l’on tient compte du fait que l’international anglais n’a pas réussi à marquer à deux chiffres pour les buts en une saison jusqu’en 2017/18, lorsque ses 17 buts représentaient un bond de 157% par rapport à la campagne précédente.

Il a continué à maintenir deux chiffres pour les buts en championnat au cours de trois saisons successives, culminant avec son meilleur retour en carrière de 20 en 2019/20.

Cependant, le graphique ci-dessous montre que ses chiffres sont en baisse depuis 2020/21. La diminution du temps de jeu a certainement joué son rôle, avec seulement des baisses marginales dans ses retours par 90.

Comme le montre le graphique ci-dessous, Sterling n’a enregistré que 62% du temps de jeu disponible en Premier League la saison dernière, ce qui était son ratio le plus bas depuis sa première saison à l’Etihad.

Cependant, City a progressivement approfondi son équipe au cours des dernières années, tous les joueurs étant de plus en plus tournés pour gérer les calendriers des rencontres sur plusieurs compétitions – ce qui est la principale cause de la diminution de ses minutes.

Image:

L’attaquant de New Man City, Erling Haaland, a sans doute déclenché le départ de Raheem Sterling (crédit image : Man City)





En effet, Sterling a enregistré plus de minutes de championnat que tous les autres attaquants traditionnels du club la saison dernière et a enregistré 210 plus de 100 millions de livres sterling en signant l’été Jack Grealish.

Fréquemment déployé dans un rôle de faux neuf, en plus de son efficacité en tant qu’ailier inversé, Sterling a de plus en plus marqué des buts sur de courtes réductions dans et autour de la surface de réparation au cours de ses sept ans à City.

Le graphique ci-dessous trace tous les tirs de Sterling en Premier League la saison dernière et met en évidence son talent pour taper dans les buts des zones centrales à quelques mètres de la ligne de but, ce qui illustre également son mouvement habile pour se tailler de telles opportunités.

Le joueur de 27 ans a souvent été accusé d’avoir manqué des occasions franches. En effet, le graphique ci-dessous révèle qu’il a sous-performé ses retours de buts attendus toutes les 90 minutes au cours de six saisons sur 10 depuis 2012/13 – mais les marges de disparité sont minces, tandis que les chiffres réels sont tout simplement impressionnants.

Pep Guardiola a déployé Sterling sur les deux ailes la saison dernière, tout en l’utilisant dans une mesure presque égale en haut et le manager de Chelsea Thomas Tuchel est susceptible de poursuivre un plan similaire pour l’attaquant anglais.

L’Allemand a récolté beaucoup plus de succès en mettant l’accent sur la mobilité et les échanges courts sur sa ligne de tir la saison dernière après que Kai Havertz s’est avéré une option plus fructueuse dans ce rôle par rapport à l’attaquant traditionnel Romelu Lukaku.

