Raheem Sterling: Chelsea accepte des frais de 47,5 millions de livres sterling avec Man City pour l’attaquant | Nouvelles du centre de transfert

Chelsea a convenu d’un montant de 47,5 millions de livres sterling avec Manchester City pour signer l’attaquant Raheem Sterling.

L’international anglais a convenu de conditions personnelles avec Chelsea après avoir dirigé une liste restreinte de cibles offensives de Thomas Tuchel et pourrait devenir la première signature majeure du règne de Todd Boehly.

Sterling était entré dans la dernière année de son contrat avec City, qui est reconnaissant de ses services et n’entravera pas son désir de plus de minutes et de statut ailleurs.

Pep Guardiola a déclaré à plusieurs reprises “Je n’aime pas garder les joueurs mécontents” et était prêt à autoriser la sortie de Sterling cet été, même à un rival de Premier League, à condition qu’une offre acceptable d’environ 50 millions de livres sterling soit déposée. .

Tuchel cherchait désespérément à ajouter un avantage décisif dans le dernier tiers pour résoudre les problèmes de but de Chelsea et le nouveau propriétaire des Blues, Boehly, avait été en contact avec City pour discuter des chiffres et de la structure d’un accord.

Sterling offrirait à Tuchel une menace garantie – il a directement contribué à 165 buts combinés dans la division en 320 apparitions pour Liverpool et City – ainsi qu’une flexibilité et une expérience tactiques.

Le joueur de 27 ans pense qu’il est dans la phase décisive de sa carrière et veut apporter une contribution significative sur et en dehors du terrain.

Le fait que City puisse céder deux attaquants aux membres du « Big Six » – Gabriel Jesus à Arsenal pour 45 millions de livres sterling et Sterling à Stamford Bridge – sans inquiétude est un signe de leur solide recrutement et de l’écart qui existe entre les clubs.

Les transferts intra-ligue en haut du tableau devraient devenir plus courants alors que les équipes européennes luttent pour rivaliser financièrement avec leurs homologues anglais.

“Sterling est une cible polarisante pour les fans de Chelsea, mais aiderait à rafraîchir l’attaque”

Liam Twomey de l’Athletic sur Sky Sports News :

“Je pense que c’est un transfert qui, potentiellement, fonctionne bien pour toutes les parties. Sterling a besoin d’un changement de scène ; il est tombé en disgrâce à Manchester City, il lui reste un an sur son contrat et il ne semble pas y avoir beaucoup de un marché pour lui en dehors de Chelsea.

“Je pense que beaucoup de grands clubs de Premier League vivent cela en ce moment où il leur est plus facile de se vendre, potentiellement, qu’à n’importe qui d’autre, compte tenu des finances en jeu. Et Chelsea a besoin d’un moyen de rafraîchir son attaque. options, en particulier après avoir laissé Romelu Lukaku retourner à l’Inter en prêt.

“Je pense que les nouveaux propriétaires veulent également faire une déclaration et même si Raheem Sterling n’est peut-être pas le nom le plus exotique ou le plus excitant pour certains fans de Chelsea, il a fait ses preuves en Premier League, 27 ans, un international anglais clé. Il serait clairement un complément de qualité.

“Je pense que Sterling est un peu une cible polarisante parmi les fans de Chelsea et je pense que c’est en partie parce qu’il est si familier. Nous connaissons si bien ses défauts en tant que joueur, ainsi que ses forces, car nous avons été le regarder pour toujours en Premier League et je pense que cela alimente la façon dont beaucoup de fans de Chelsea le voient. Mais il est indéniable qu’il a été un joueur très efficace dans les meilleures équipes de cette ligue pendant très, très longtemps, donc je pense qu’il serait un interprète très fiable.

“Nous constatons également une volonté accrue de Chelsea d’examiner les objectifs éprouvés de la Premier League. Ils ont été brûlés au cours des deux dernières années en recrutant des joueurs d’autres ligues qui ont peut-être eu besoin de temps pour s’adapter ou, dans certains cas, pas vraiment adaptés. du tout et n’a pas été maximisé dans l’équipe.

“Quelqu’un comme Sterling qui a déjà produit à un haut niveau en Premier League pendant de nombreuses années, vous pouvez voir pourquoi cela serait attrayant pour Chelsea et, pour Boehly, c’est un grand nom. Et à 27 ans, c’est quelqu’un que vous pouvez toujours attendre d’être productif pendant encore plusieurs années.”

