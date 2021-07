Raheem Sterling a été le joueur anglais du tournoi Euro 2020 et il peut maintenant devenir un héros national | Actualités footballistiques

« Avez-vous l’impression d’avoir justifié votre sélection aujourd’hui ? » C’était une question audacieuse à poser à un joueur qui venait de marquer le vainqueur anglais contre la Croatie, portant son record international à 13 buts en 17 matchs. « J’essaie », a répondu Raheem Sterling.

Quatre semaines plus tard, il réussit d’une manière que peu de gens dans ce pays auraient pu rêver. Le garçon de Brent, le héros anglais. L’équipe du tournoi ? Joueur du tournoi. Un meneur d’hommes qui a fait de son mieux dans les plus grands moments.

Cette question devenue mème a été beaucoup moquée, mais ce n’était pas sans substance et c’est ce qui rend l’histoire de Sterling si convaincante. « C’est un combattant », déclare Gareth Southgate. Et il a dû se battre. Pour sa place au club et au pays.

Il n’était pas dans l’équipe de tout le monde au début de ce tournoi. En partie parce qu’il n’était pas dans l’équipe de Pep Guardiola à la fin de la saison de Manchester City. Il y avait une crainte croissante que la forme de Sterling ait plongé juste au mauvais moment.

On lui a confié seulement deux minutes dans les deux manches du quart de finale de la Ligue des champions de City et seulement huit minutes contre le Paris Saint-Germain lors des quatre derniers matchs. Choix un peu surprenant pour la finale à Porto, le pari de Guardiola n’a pas été payant.

Pour l’Angleterre, d’autres émergent. Sterling a raté les trois matchs internationaux en octobre alors que Southgate a attribué les premiers départs à Jack Grealish et Bukayo Saka. Lorsqu’il a raté trois autres matchs en novembre, Phil Foden et Jadon Sancho ont plaidé leur cause.

Southgate a parié sur le pedigree quand les autres ont commencé à douter. « Son dossier suggère que nous devrions avoir foi en lui. » Plus que cela, il a misé sur le caractère alors que d’autres tenaient cette qualité pour acquise. « Il a une résilience et une faim incroyables. »

Sterling lui-même parle d’être endurci par ses expériences, un voyage dans lequel il a dû apprendre à ignorer le bruit et à trouver la motivation de l’intérieur. Il ressent les émotions de la foule, ce qui était évident à Wembley mercredi, mais sa concentration a été totale.

Il y a une illusion chez les joueurs de gros gibier, une tendance à penser qu’ils élèvent leur jeu. Souvent, ce sont ceux qui les entourent qui sont incapables de garder leur sang-froid quand cela compte le plus. Les meilleurs sont imperturbables. Cela leur permet de livrer quand d’autres ne le peuvent pas.

Sterling a immédiatement impressionné Southgate contre la Croatie. « Dès le début, il y a eu une touche à l’intérieur et il courait vers leur défense et avait l’air d’être une menace. » Le tir de Foden a touché le poteau mais il a donné le ton. Sterling marquant le vainqueur de la deuxième mi-temps.

Ces courses dans la boîte sont sa marque de fabrique et alors que la finition elle-même n’était pas la plus propre, les critiques manquent le point. Ils n’entrent pas tous, Kasper Schmeichel en a gardé un en demi-finale, mais s’il est si facile d’accéder à ces positions, pourquoi tout le monde ne le fait-il pas ?

Image:

La capacité de Sterling à mettre fin aux chances de haute qualité le distingue



« Il a développé au cours des deux dernières années cette vraie soif de marquer, même dans les matchs où les occasions où le ballon a traversé la surface plus tôt dans le tournoi, il a été entre les poteaux. Il se retrouve dans ces domaines. »

Sterling a marqué les trois premiers buts de l’Angleterre à l’Euro 2020. Personne n’a marqué plus en jeu ouvert. Mais il fait encore mieux depuis les quarts de finale. Il est peu probable qu’il soit le meilleur buteur du tournoi maintenant. Il devra se contenter d’être le meilleur joueur.

La vision qu’il a montrée pour le premier but contre l’Ukraine était sensationnelle, une passe qui a pratiquement exigé la course d’un Harry Kane jusque-là immobile. Même cette performance n’était qu’un simple prélude à ses exploits contre le Danemark. Il était une inspiration.

Un down et avec l’équipe semblant agitée, Sterling a provoqué le retour, le catalyseur du but contre son camp et le penalty débattu. Il a réussi neuf dribbles. Impressionnant en soi, mais d’autant plus que personne d’autre sur le terrain n’en a réussi plus de deux.

Il était l’homme qui faisait bouger les choses et il le faisait toujours au cours des 120 dernières minutes, son sixième tir dépassant presque Schmeichel lorsqu’il s’est de nouveau dégagé. Sa fraîcheur était étonnante étant donné que la moitié des joueurs sur le terrain n’étaient pas là au départ.

« Il les a juste déchirés en lambeaux », a déclaré Gary Neville Sports aériens.

Sterling a juste continué et grandi, battant les défenseurs à plusieurs reprises en prolongation à partir d’un poste de droite auquel il avait été transféré afin d’accommoder les autres. C’est l’altruisme attendu d’un leader et c’est ce que Sterling est devenu.

Image:

L’adaptabilité de Sterling à différents rôles a été extrêmement importante



Il n’est pas le joueur le plus âgé de cette équipe d’Angleterre, mais il est le plus expérimenté, l’homme avec le plus de sélections. Son apparition en finale sera sa 19e dans un tournoi majeur, le plaçant dans un groupe restreint de six hommes. Aucun des autres n’est allé jusqu’ici.

Il s’agit de son quatrième tournoi avec l’Angleterre. En 2014, il était plein de promesses. En 2016, il a été entraîné dans le malaise avec les autres, accroché à la mi-temps contre le Pays de Galles et hué par ses propres fans avant même l’ignominie de cette défaite islandaise.

La Coupe du monde en 2018 a apporté un certain succès, mais il n’a jamais eu son grand moment et a subi des spéculations constantes sur son rôle dans l’équipe. Personne ne devrait être choqué qu’il se soit remis des critiques. C’est ce qu’il fait. Enfin, l’été de Sterling est là.

« Nous connaissons le parcours qu’il a effectué avec l’Angleterre et je suis tellement heureux qu’il puisse livrer les performances qu’il a », a déclaré Southgate. « Les livrer à Wembley aura été vraiment spécial pour lui. » Juste un défi de plus se dresse sur son chemin maintenant.

« Il pourrait être absolument essentiel dimanche », a déclaré Neville. C’est l’occasion pour lui de confirmer son statut de grand anglais, d’icône du sport. Il ne semble pas d’humeur à le laisser passer. Oui, Raheem Sterling a justifié sa sélection. Ne doutez plus de lui.