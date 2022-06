Raheem Sterling à Chelsea: l’attaquant de Man City et de l’Angleterre pourrait être sous-estimé parce que la finition est mal comprise | Nouvelles du football

Il est rare qu’un joueur se déplace entre deux grands clubs de Premier League à son apogée – et plus rare encore qu’un tel changement se heurte à une telle ambivalence. Pourquoi le transfert proposé de Raheem Sterling de Manchester City à Chelsea est-il vu de cette façon ?

Les supporters de la ville semblent détendus quant à son avenir. C’est surprenant étant donné que Sterling a marqué en moyenne 22 buts pour le club au cours des cinq dernières saisons. Seuls Lionel Messi et Sergio Aguero – seulement quatre devant – ont marqué plus de buts sous Pep Guardiola.

Mais les fans de Chelsea ne saluent pas non plus les rapports avec joie. Sterling a 27 ans et a démontré qu’il peut s’épanouir dans n’importe quelle position parmi les trois premiers. Qu’est-ce que cela nous dit sur la façon dont le joueur est perçu qu’il n’est pas annoncé comme un coup majeur ?

Cela suggère que Sterling est sérieusement sous-estimé.

De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer pourquoi cela pourrait être le cas. Étant donné que Sterling a été une victime notoire d’abus raciaux, soulignant lui-même la disparité dans la façon dont les jeunes joueurs noirs et blancs sont représentés dans les médias, cet aspect ne doit pas être ignoré.

Mais alors qu’une myriade de raisons composent le tout, il peut y avoir une explication plus prosaïque qui est à l’origine de la dévaluation de la livre sterling. Il est possible que les gens comprennent mal la difficulté de finir – et ce malentendu affecte Sterling plus que la plupart.

Il existe des compilations YouTube dédiées à ses ratés rapprochés. Bien qu’ayant marqué 131 buts pour le club, même les supporters de City ont parfois été exaspérés par ce manque de fiabilité perçu devant le but, exacerbé par la perte de certaines opportunités très médiatisées.

Mais ce point de vue repose sur une idée fausse.

Les gens surestiment massivement la probabilité d’un but à partir de ces chances.

Beaucoup auront entendu un expert dire qu’un joueur “doit marquer” après avoir raté. Neuf fois sur dix, se dit-on, cela débouche sur un but.

Mais les modèles d’objectifs attendus, basés sur des dizaines de milliers d’exemples de ce type, nous montrent que ce n’est presque jamais le cas.

Cette croix qui a traversé le but et qui ne demandait qu’à être poussée à la maison ? Il pourrait ne rentrer que trois fois sur dix. Le face à face sur l’angle que vous aviez espéré toute la soirée ? Ce n’est pas marqué près de 50% du temps.

Pourquoi cela affecte-t-il Sterling, en particulier ? Parce que son jeu est inhabituellement axé sur les chances que les gens s’attendent à ce que les joueurs marquent. Tous ses buts en Premier League la saison dernière sont venus de l’intérieur de la surface de réparation. La plupart ont été marqués de l’intérieur de la surface de réparation.

Ses objectifs semblent souvent plus faciles. Et il en va de même pour les occasions qu’il rate.

Depuis que Guardiola est devenu l’entraîneur-chef de Manchester City en 2016, Sterling est l’un des huit joueurs à avoir marqué 80 buts ou plus en Premier League. Mais le type de buts qu’il marque, le type d’occasions qu’il a, ne sont pas les mêmes que les autres.

Seul Jamie Vardy parmi les sept autres joueurs de cette liste a un nombre de buts attendus plus élevé par tir. C’est-à-dire qu’en moyenne, un tir de Vardy, ajusté en fonction de l’emplacement et du type, est une chance de meilleure qualité que, disons, un coup de Harry Kane ou Mohamed Salah.

Lorsque Kane et Salah en frappent un à 20 mètres, ils époustouflent les foules. Sterling, comme Vardy, tente rarement le spectaculaire. En moyenne, ses chances ont une valeur xG de 0,18. Comparez cela à Kevin De Bruyne, dont le tir moyen xG est aussi bas que 0,08.

Quand l’un d’entre eux entre, De Bruyne est le héros. Mais cela signifie-t-il que De Bruyne est un bien meilleur finisseur que Sterling ? La réponse pourrait être surprenante.

L’analyse de ce qu’Opta considère comme de “grandes chances” au cours des six dernières saisons montre que Sterling a marqué 63 des 132 qu’il a eu en Premier League. Son taux de conversion de 47,73 % est comparable à celui de Salah (47,98 %) et de De Bruyne (48,48 %).

En fait, le taux de conversion à grande chance de Sterling est supérieur à Sadio Mane et à nombre de ses propres coéquipiers de Manchester City au cours des six dernières années, notamment Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Phil Foden et Riyad Mahrez. Il est un finisseur au-dessus de la moyenne.

En effet, les données sur les buts attendus montrent que les chances qu’il a eues en Premier League sous Guardiola auraient dû rapporter 81,82 buts. Au lieu de cela, Sterling a trouvé le filet 85 fois avec ces chances. Pourquoi la perception est-elle faussée ?

Cela découle probablement des ratés – 69 d’entre eux depuis 2016 d’après ce qu’Opta considère comme de “grandes chances”. Les deux joueurs avec le plus de “grosses occasions” manquées au cours de cette période sont Salah et Kane. La différence est qu’ils ont également marqué beaucoup plus de buts en dehors de la surface.

Avec Sterling, nos esprits se souviennent des ratés mais accordent peu de crédit aux buts.

Et ça aussi c’est une erreur.

Décrocher les positions pour convertir ces chances est une compétence en soi. Prenons l’exemple de Jack Grealish, maintenant à City. Son palmarès a été relativement médiocre précisément parce qu’il n’a pas l’instinct ou l’envie de se lancer dans ces domaines.

Grealish est critiqué pour sa sortie, mais ceux qui regardent voient toujours un joueur de classe car ils sont épargnés de le voir s’étirer uniquement pour faire passer le ballon au-dessus de la barre depuis un mètre. Il ne marque pas les buts que Sterling marque. Mais ils ne lui manquent pas non plus.

Tout cela signifie qu’une image se construit du gaspillage de Sterling, une image qui ne correspond pas aux statistiques. Le danger pour City est qu’ils croient que plus de buts viendront avec un meilleur finisseur là-bas. Au lieu de cela, ils peuvent constater qu’ils ratent ces objectifs «faciles».

Chelsea pourrait en être les bénéficiaires.

Ne vous attendez pas à ce que tout le monde crédite Raheem Sterling.