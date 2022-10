Raheel espère faire ses débuts en Inde

L’équipe indienne de hockey masculin revient au camp national des entraîneurs lundi alors qu’elle commence ses préparatifs pour la nouvelle saison de la FIH Hockey Pro League.

Après avoir fait forte impression lorsqu’il faisait partie de l’équipe indienne du FIH Hockey 5s à Lausanne plus tôt cette année, Mohammed Raheel Mouseen est devenu un élément régulier du groupe de base du hockey masculin indien. Il veut maintenant se concentrer sur la réalisation de cette opportunité dans le camp et a également exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre le groupe de base de 33 membres.

Interrogé sur ses chances de faire ses débuts dans l’équipe indienne, il a déclaré: «J’attends une chance de montrer à tout le monde comment je joue et je travaille dur sur mon jeu. La dernière année a été une grande expérience d’apprentissage pour moi et je suis définitivement en lice pour faire passer ma performance au niveau supérieur. Faire ses débuts en Inde est sûrement mon plus grand rêve et il y a une concurrence assez saine au sein du groupe de base pour se faire une place.

“Vous savez ce sentiment que vous ressentez lorsque vous vous rapprochez de votre rêve, l’agitation, l’excitation, c’est toute une tempête de sentiments. Je pensais que c’était ma dernière chance d’être sélectionné pour 33 et j’ai travaillé très dur pour m’assurer de ne pas laisser passer cette opportunité », a déclaré Raheel.

Le garçon de Bengaluru a été choisi pour la première fois au camp national senior en janvier 2022 après une performance impressionnante au championnat national senior de Hockey India où il a été nommé joueur du tournoi et meilleur buteur.

Raheel a également parlé de l’atmosphère positive au sein du groupe avant le plus grand événement du calendrier du hockey, la Coupe du monde masculine de hockey Odisha de la FIH à Bhubaneswar-Rourkela.

« Tout le monde dans le groupe attend avec impatience les trois prochains mois. Ce sera une excellente préparation pour le plus grand événement du calendrier du hockey et l’ambiance au sein du groupe est très optimiste, chaque joueur voulant donner le meilleur de lui-même. Je pense que chacun de nous se pousse pour faire de son mieux », a-t-il déclaré.

Raheel pense que bien réussir les matchs de la FIH Hockey Pro League à domicile donnera à l’équipe et aux joueurs le bon élan et la confiance en vue de la Coupe du monde masculine FIH Odisha Hockey Bhubaneswar-Rourkela.

“L’objectif immédiat sera sûrement de bien faire lors des prochains matchs de la FIH Hockey Pro League, car nous voulons renforcer notre confiance à l’approche de la Coupe du monde afin que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes et offrir un spectacle aux spectateurs de Bhubaneswar et Rourkela. . Il n’y a pas de meilleure sensation que de gagner la Coupe du monde et toute l’équipe travaille dans ce sens », a-t-il conclu.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici