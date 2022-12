Raha, la petite fille d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, fera ses débuts publics au déjeuner de Noël 2022 de Kapoor ? [Exclusive]

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sont passés incognito depuis qu’ils ont accueilli leur fille. Alia Bhatt a donné naissance à la princesse Kapoor le 6 novembre 2022. Depuis, ils se tiennent à l’écart des paparazzis. Les nouveaux parents se sont abstenus de publier des photos de Raha Kapoor sur les réseaux sociaux. Les fans n’ont pas encore aperçu le petit. Même quand Alia Bhatt, Ranbir Kapoor sont sortis de l’hôpital avec leur fille, ils n’ont pas posé pour des photos. Mais les fans sont impatients d’avoir un aperçu du petit. Voici donc une mise à jour.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sortiront-ils avec Raha à Noël ?

Une source nous dit que Raha Kapoor fera enfin ses débuts publics lorsqu’elle fera son apparition au déjeuner de Noël annuel sur Kapoors. Chaque année, la famille se réunit pour fêter Noël chez Randhir Kapoor et cette année est spéciale. La source déclare que Ranbir et Alia feront une apparition au déjeuner avec leur fille, cependant, ils s’assureront de garder leur petit couvert. Mais il est possible que les fans voient le portrait de famille parfait des nouveaux parents et de leur bébé. Comme ce serait adorable si les fans pouvaient voir une photo de frères et sœurs comme Taimur, Jeh, Raha Kapoor et d’autres ensemble.

Comme beaucoup d’autres couples de Bollywood, Ranbir et Alia ne sont pas encore à l’aise de publier les photos de leur petite car elle est trop jeune. Ranbir Kapoor n’est pas seulement un réseau social, mais Alia Bhatt met occasionnellement à jour les fans et donne un aperçu de sa vie de mère. Alia s’est également remise en forme car elle a été vue au gymnase ces derniers jours.

Sur le front du travail, Alia Bhatt a son prochain film hollywoodien à venir. Elle sera vue dans Heart of Stone avec Gal Gadot. Ranbir Kapoor sera vu à Tu Jhuthi Main Makkar avec Shraddha Kapoor.