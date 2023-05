Raha Kapoor est la priorité absolue de Ranbir Kapoor et cette vidéo est la preuve de leur adorable lien

Raha Kapoor a le cœur de papa Ranbir Kapoor, et cette vidéo en est la preuve. Ranbir et Raha partagent un lien différent et adorable, et le voir parler si tendrement de sa fille Raha est un délice pour ses fans. La star de Brahmastra est devenue père il y a six mois, et sa vie a basculé. Il ne peut pas imaginer sa vie sans sa fille et sa femme, Alia Bhatt. Dans cette vidéo qui est devenue virale sur Internet pour toutes les bonnes raisons, on voit Ranbir parler à quelqu’un de sa fille Raha et dire qu’elle est tout simplement adorable et qu’aujourd’hui il a toute la matinée pour jouer avec elle. « Je ne savais pas que les rots jouaient un rôle si important (dans les premiers stades d’un enfant). Chaque fois que je suis à la maison, je suis toujours à ses côtés et c’est magique. Elle a juste commencé à sourire au cours des deux dernières semaines. Et voyant ce sourire te brise le coeur. »

Regardez la vidéo de Ranbir Kapoor parlant de sa fille Raha Kapoor, qui vous fera instantanément sourire.

Ranbir parle souvent de la croissance lente de Raha, et son sourire lui brise le cœur alors qu’il l’appelle la meilleure chose au monde. Cela montre clairement que Raha est plus liée à papa; eh bien, les filles sont généralement les préférées de papa, et nous pouvons voir RK faire tout le travail acharné pour figurer en tête de liste. En parlant de Raha h on a dit qu’il était prêt à ne même pas travailler avec un fils tout le temps avec elle » Vous savez, je ne me suis jamais senti comme ça de ma vie. (Pause) Et c’est de la pure joie, vous savez que je veux juste être à la maison, je veux juste être avec elle mujhe kaam nahi karna, kuch nahi karna. Mais aisa kar nahi sakta mais mon sentiment est juste que je ne peux pas l’expliquer ! C’est le meilleur sentiment au monde ».

Pendant ce temps, Alia Bhatt profite également de cette phase et ils ne peuvent pas oublier leur fille Raha Kapoor. Eh bien, la parentalité est magique et cela vous change pour le mieux. Sur le plan professionnel, Ranbir et Alia commenceront bientôt le tournage de leur film Brahmastra, parties deux et trois.