Rag’n’Bone Man a retrouvé l’amour un an après la fin du choc de son mariage après être tombé amoureux d’un employé de café – selon les rapports.

Le hitmaker de 35 ans – de son vrai nom Rory Graham – vit une romance avec Zoe Beardsall, maman de trois enfants, qui travaillerait dans un café près de la maison du chanteur dans l’East Sussex.

On dit que la nouvelle romance est une nouvelle musique inspirante pour l’interprète de Rag’n’Bone Man – qui a sorti un single pour la dernière fois en 2019.

Bien qu’elle ait atteint le sommet des charts avec son premier album, Human – qui a battu des records en tant que plus grand premier album masculin de 2017 – la star voudrait s’installer avec une non-célébrité.







(Image: LightRocket via Getty Images)



Une source a déclaré au Sun: «Rory n’est pas du genre à s’entourer de copains du showbiz ou à avoir une petite amie célèbre. Il est très terre à terre.

«Sa renommée lui a été un peu étrange parce que s’il adore faire de la musique, c’est un gars ordinaire et veut mener une vie normale.

«Avec Zoe, ils s’entendent vraiment bien et s’aiment. Aucun d’eux n’a eu une conduite facile en matière de relations, mais ils sont devenus très proches.







(Image: Dave J Hogan)



«Ils ont tous les deux des enfants, alors ils ont l’impression d’être sur la même longueur d’onde.

Rag’n’Bone Man était auparavant marié à Beth Rouy – avec qui il a accueilli un fils nommé Reuben en septembre 2017.

Le couple s’est marié en mai 2019 au bureau d’enregistrement de Lewes dans l’East Sussex – et portait des survêtements jusqu’à leur grand jour.

Cependant, le mariage s’est effondré six mois plus tard, une source ayant déclaré lorsque la scission a été annoncée en novembre 2019: «C’est une grande honte, mais ces choses arrivent. Tout le monde reste à l’amiable et ils ont un fils ensemble qui est leur priorité absolue.

Rag’n’Bone Man avait qualifié le mariage de «génial».

Il avait ajouté: « Nous sommes ensemble depuis dix ans de toute façon donc c’est exactement la même chose. »