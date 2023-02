Raging Bull sera reconduit à la gare de Birmingham New Street

Le taureau mécanique qui constituait la pièce maîtresse de la cérémonie d’ouverture des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 doit être hébergé en permanence dans la gare principale de la ville.

Le taureau de 10 mètres de haut, connu au Raging Bull, sera installé dans l’atrium de la gare de Birmingham New Street cet été, a déclaré Network Rail.

Après avoir été salué comme le point culminant de la cérémonie d’ouverture des Jeux du Commonwealth, le taureau a été déplacé sur la place Centenary, dans le centre-ville, où il a été vu par environ 4 millions de visiteurs l’été dernier.

En septembre, il a été déplacé dans un parking à Ladywood pendant que les autorités s’efforçaient de lui trouver une résidence permanente.

Andy Street, maire des West Midlands, a déclaré que sa nouvelle position signifierait que le taureau pourrait être “apprécié, émerveillé et photographié par la population locale et les visiteurs dans les mois et les années à venir”.

Le taureau, qui a été fabriqué à partir de matériaux provenant d’usines de Birmingham et du Black Country et construit autour d’un chariot élévateur à fourche de 17 tonnes, n’a pas été conçu comme un équipement permanent et est toujours en cours de modification pour assurer sa longévité.

Au cours de la cérémonie, le taureau blindé a été traîné dans le stade par 50 femmes représentant les femmes fabricants de chaînes de la révolution industrielle, avant que son armure ne soit retirée et les chaînes brisées, signifiant que les personnes se libèrent de la servitude et de l’oppression.

Peter Hendy, président de Network Rail, a déclaré que le taureau avait “captivé la nation, se consolidant comme une icône pour la ville hôte de Birmingham”.

Vue d’artiste de l’apparence du taureau dans l’atrium de la gare de Birmingham New Street. Photo : Network Rail/PA

Il a ajouté qu’il n’y avait “pas de meilleur endroit que l’immense hall et l’atrium de Birmingham New Street”, où il sera vu par les 800 000 passagers et piétons de la gare par semaine.

Ian Ward, le chef du conseil municipal de Birmingham, a déclaré: «C’est fantastique que nous ayons pu trouver une maison pour le Raging Bull au cœur de Birmingham.

“Il y avait de nombreuses stars pendant notre inoubliable été de sport et de culture – mais aucune n’était plus grande et plus audacieuse que le taureau.”

Bien que le taureau ait reçu de nombreux éloges pour sa conception, les organisateurs se sont excusés après que l’armure du taureau ait été utilisée pour afficher les noms des victimes des attentats à la bombe dans les pubs de Birmingham en 1974 sans le consentement de leurs familles ou pour expliquer le geste au public dans le commentaire.

Birmingham abrite déjà le taureau en bronze de six tonnes du sculpteur Laurence Broderick qui se trouve à l’extérieur du centre commercial Bullring, du nom d’une zone historiquement utilisée pour appâter les taureaux.