Raghav Juyal lance un appel aux dons internationaux pour l’Uttarakhand | Nouvelles des gens

Mumbai: l’acteur-danseur Raghav Juyal a travaillé dur pour aider son État Uttarakhand à lutter contre la deuxième vague de la pandémie COVID-19. Il fait activement campagne sur Instagram pour des dons internationaux pour l’État.

« Les gars, nous pouvons également recevoir des dons internationaux! S’il vous plaît, faites un don !! S’il vous plaît, aidez #PLEASEHELPUTTARAKHAND. S’il vous plaît, faites un don. – Raghav Juyal et ses amis », a écrit Raghav, dans l’un de ses nombreux messages avec un numéro de paye G.

L’acteur a récemment partagé une vidéo sur l’aggravation de la situation du COVID dans l’Uttarakhand et sur la façon dont l’administration recevait des appels de détresse de villages éloignés de l’État concernant les besoins médicaux de la pandémie. Raghav et son équipe, désireux d’aider dans la situation de crise, sont intervenus par la suite.

Raghav, ses amis et une équipe de plus de 100 bénévoles à travers le pays aident les citoyens à combattre la deuxième vague de COVID-19. L’équipe s’efforce de se procurer des bouteilles d’oxygène, des lits et des médicaments et sollicite à plusieurs reprises plus de soutien et d’aide.