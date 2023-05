Raghav Juyal aborde enfin les rumeurs de rencontres avec Shehnaaz Gill; dit, ‘Dukh hota hai’

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan duo Shehnaaz Gill et Raghav Juyal ont été répandu pour sortir ensemble. Leurs fans n’ont cessé de grandir depuis qu’ils ont tous deux été jumelés dans le Salman Khan film. La chimie de Raghav Juyal et Shehnaaz Gill a conquis le public et les fans ont commencé à les expédier ensemble sous le nom de Raghnaaz. Shehnaaz a déjà été lié à Sidharth Shukla. Le morceau de télévision tant adoré est décédé il y a quelques années, laissant Shehnaaz le cœur brisé. SidNaaz a été un phénomène. Et après cela, Shehnaaz s’est concentré sur le travail lui-même. Lors du lancement de la bande-annonce de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, Salman a demandé à Shehnaaz de passer à autre chose et certains fans ont commencé à expédier Raghav, sa co-star avec elle. Et enfin, Raghav a abordé les rumeurs de rencontres une fois pour toutes.

Raghav Juyal aborde les rumeurs de rencontres avec Shehnaaz Gill

Dans une interview avec Hindustan Times, Raghav Juyal les a tous qualifiés de « faltu ki cheezein », révélant que lui et Shehnaaz Gill ne sont que de bons amis et rien de plus. Il remet les pendules à l’heure en disant honnêtement qu’il n’y a aucune vérité sur les spéculations qui ont fait surface concernant ses rumeurs de rencontres avec Shehnaaz. Eh bien, vous vous souviendrez tous que Salman Khan avait demandé à Shehnaaz de passer à autre chose et avait également fait allusion à sa proximité croissante avec quelqu’un de la distribution. Eh bien, Raghav a également adressé le même dicton selon lequel les gens ont tout lié à lui. Ils pensaient que c’était une confirmation de sa romance avec Sana.

Raghav Juyal se sent mal pour les gens qui créent des drames autour de Shehnaaz Gill

Raghav raconte au portail d’informations sur le divertissement que Shehnaaz a passé trois mois dans la maison de Bigg Boss 13. Le public s’est tellement investi dans sa vie qu’elle a continué avec des fans qui voulaient également en savoir plus sur sa vie personnelle après le spectacle. Il l’a comparé à une drogue. Raghav dit qu’il a également voyagé avec d’autres et passé du temps avec d’autres, mais les gens voulaient créer un drame autour d’eux. « J’ai voyagé et passé du temps avec d’autres aussi, lekin uske saath logon ko drama create karna tha. Je ne sais pas ce que c’est ! Dukh hota hai, bechari », ajoute-t-il. Raghav dit que lui et Shehnaaz continuent de plaisanter.

Raghav était également lié à une coordinatrice suédoise de l’intimité, Sara Arrhusius. Cependant, Raghav a également rejeté les rapports.