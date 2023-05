Raghav Chadha rougit alors que Parineeti Chopra demande l’approbation de sa belle-famille pour leur match dans une vidéo inédite de fiançailles

Les fiançailles de Raghav Chadha et Parineeti Chopra ont fait la une des journaux. Le couple s’est fiancé à Delhi le 13 mai et les vidéos et photos du grand jour du couple ont fait surface sur Internet. Maintenant, dans une vidéo qui devient virale, on peut voir Raghav Chadha rougir alors que Parineeti Chopra taquine sa belle-famille.

Dans la vidéo partagée par un paparazzi, pointant vers Raghav Chadha, Parineeti a été vue en train de demander : « Hun theek hai ? (Est-ce que ça va maintenant?). » La famille Chopra a répondu avec une grande acclamation. S’adressant à sa belle-famille, les Chadhas, Parineeti a dit: « Maintenant, Chadhas, approuvez-vous? »





La famille a été vue applaudir bruyamment et cela a fait rougir le chef du PAA, Raghav Chadha. Il a ensuite taquiné Parineeti Chopra que la voix de Chadha était plus forte que celle de sa famille, ce à quoi l’actrice a demandé à sa famille de l’encourager bruyamment. Le couple a ensuite été rejoint par Mika Singh qui a chanté la chanson Mera Laung Gawacha avec Raghav Chadha et Parineeti Chopra sur la piste.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha se sont fiancés à la Kapurthala House à Connaught Place, Delhi le 13 mai. L’engagement a réuni environ 150 invités, dont le ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal, Punjab CM Bhagwat Mann, la cousine et actrice de Parineeti Priyanka Chopra Jonas, et autres.

Plus tard, après les fiançailles, le couple a partagé une note sur Instagram remerciant tout le monde d’avoir versé de l’amour et a déclaré: « Nous sommes tellement touchés par tout ce que nous avons entendu, vu et nous ne pouvons pas vous remercier assez. Nous entreprenons ce voyage en sachant que vous êtes tous à nos côtés. Un merci spécial à nos incroyables amis des médias. Merci d’avoir été là toute la journée et de nous avoir encouragés.

L’actrice est maintenant partie pour Mumbai et en partant, elle a laissé tomber une note douce pour Raghav Chadha sur son histoire Instagram. L’actrice a écrit: « Au revoir Dilli, laissant mon dil derrière »

Pendant ce temps, Parineeti Chopra sera ensuite vue dans le film Capsule Gill dirigé par Tinu Suresh Desai. L’actrice sera vue partager l’écran avec sa co-star de Kesari Akshay Kumar dans le film. Le film devrait sortir en novembre.

