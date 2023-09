Raghav Chadha fait une entrée fracassante en sherwani ivoire et lunettes de soleil lors de son mariage avec Parineeti Chopra, la vidéo devient virale

La vidéo de Raghav Chadha faisant une entrée fringante lors de son mariage avec Parineeti Chopra devient virale.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha sont désormais officiellement mariés. Les fans attendent avec impatience leurs photos de mariage. Le couple s’est marié lors d’une cérémonie de mariage intime à Udaipur. Une vidéo de l’arrivée fringante du marié est désormais virale sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, on peut voir Raghav Chadha faire une entrée sympa avec son oncle Pawan Sachdeva. On peut le voir portant un sherwani ivoire pour son grand jour et des lunettes de soleil donnant à sa tenue un look cool. Il a complété son look avec un turban de mariage doré sur la tête. Les autres baaratis ont été vus portant des turbans multicolores et dansant de joie en arrivant sur les lieux.





Plusieurs vidéos du mariage du couple sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Le couple a également été vu cacher ses tenues aux paparazzi à l’aide de grands parapluies. De plus, les baaratis ont abandonné la voie traditionnelle et ont été vus atteindre le lieu en bateau.

De Delhi CM Arvind Kejriwal et Punjab CM Bhagwant Maan à Manish Malhotra et Sania Mirza, de nombreuses célébrités sont venues assister au grand mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha. Cependant, la cousine de Parineeti, Priyanka Chopra, et son mari Nick Jonas ont sauté le mariage.

Maintenant, le couple est prêt à organiser une réception pour leurs invités à Udaipur. De plus, le couple aurait également donné une réception à leurs amis de l’industrie à Delhi.

Selon l’agence de presse ANI, Parineeti et Raghav ont étudié à Londres. Ils sont amis depuis longtemps. Le duo s’est rencontré pendant ses études. Selon le rapport de Woman’s Era, l’histoire d’amour de Parineeti et Raghav a commencé sur les plateaux de Chamkila l’année dernière. Lorsqu’elle tournait au Pendjab, Raghav lui a rendu visite en tant qu’ami et, selon le rapport, ils ont ensuite commencé à sortir ensemble. Le couple s’est marié en mai de cette année et est désormais officiellement devenu mari et femme.

