Raghav Chadha et Parineeti Chopra sont MAINTENANT mariés : la mariée devient émue et pleure pendant le bidaai, la réception va bientôt commencer [Exclusive]

Parineeti Chopra et Raghav Chadha sont officiellement mariés et le couple s’est marié de la manière la plus rêveuse possible en Udaipur au Palais Leela. Raghav et Parineeti auraient eu un mariage blanc perle en présence de leurs amis proches et de leur famille. Le mariage a rendu tout le monde ému en voyant à quel point le couple était beau, car ils forment un mariage parfait au paradis. Un initié révèle que Pari était extrêmement ému et ne pouvait tout simplement pas s’arrêter de pleurer pendant que le rituel bidaai se déroulait, toute la famille Chopra pleurait et applaudissait également le plus fort pour le beau couple marié.

Parineeti était la plus jolie mariée de tous les temps et les invités ne pouvaient pas quitter des yeux sa beauté. Raghav était également impressionné par sa femme et est devenu le roc pour elle lorsqu’elle ne pouvait pas retenir ses émotions pendant les rituels du bidaai. L’initié révèle en outre que les frères de Parineeti Chopra, Sahaj et Shivang Chopra, ont joué le rôle d’hôtes parfaits, ont tout fait à partir de zéro et ont conquis le cœur des ladkewaalas.

Regardez la vidéo de la cérémonie du Ragneeti Sangeet ici :

Le rituel Bidaai a eu lieu vers 18h30-19h

Les pheras de Raghav et Parineeti ont eu lieu vers 16h-16h30 et le bidaai a eu lieu à 19 heures et maintenant le couple se prépare pour la réception qui aurait lieu au Taj Lake Palace. Les fans attendent désormais avec impatience les photos officielles du mariage du couple nouvellement marié.