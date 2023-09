Raghav Chadha et Parineeti Chopra premières photos en tant que mari et femme OUT, le duo semble être le match parfait [View Pics and Video]

PREMIÈRES photos de Raghav Chadha et Parineeti ChopraLe mariage de est terminé ! Enfin, le fameux shaadi indien de Parineeti et Raghav, dont on parle tant, s’est réalisé. Après des mois de spéculations et plus tard, des fiançailles privées suivies aujourd’hui d’un grand mariage à Udaipur, l’actrice et l’homme politique seront désormais appelés mari et femme. Et ouf, Parineeti est jolie en tant que mariée. Raghav a également l’air fringant en tant que marié. Nous sommes ici avec les PREMIÈRES photos des mariés lors de leur réception de mariage.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha partagent leurs PREMIÈRES PHOTOS en tant que couple nouvellement marié

Parineeti et Raghav forment un mariage paradisiaque, c’est ce que les photos vous évoquent lorsque vous les regardez. En parlant de Parineeti Chopra, l’actrice porterait un lehenga Manish Malhotra. Mais même s’ils n’ont pas mis de photos de Shaadi, leurs photos en tant qu’homme et femme sont sorties ! Parineeti est vu dans un sari rose tandis que Raghav Chadha a complimenté Parineeti en costume pour la réception de mariage. Ils rayonnent tous les deux tellement de bonheur et de paix dans leurs photos.

La vidéo de Raghav Chadha en tant que marié est également sortie. Il portait un sherwani de couleur ivoire pour son mariage. La vidéo, bien que floue, devient virale en ce moment.

Regardez la vidéo de Raghav Chadha en tant que marié ici :

Mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chaddha

Parineeti et Raghav se sont mariés Le Palais Leela dans Udaipur. Le Baaraat avec le marié Raghav est parti du Taj Lake Palace en bateau. C’était un genre de baaraat lors du grand mariage indien. Le Sehrabandi de Raghav a eu lieu plus tôt cet après-midi. Hier soir, les mariés et les invités se sont déchaînés lors de la soirée Sangeet. Parineeti et Raghav semblaient faits l’un pour l’autre. Ils ont fait la une des journaux de l’actualité du divertissement ce jour-là.

Histoire d’amour de Parineeti Chopra et Raghav Chadha

Le Sandeep Aur Pinky Farraar L’actrice a révélé qu’elle avait pris un petit-déjeuner avec Raghav et qu’elle savait qu’elle avait rencontré celui-là. Elle se sent calme, paisible et inspirée par sa force tranquille. Elle éprouve une pure joie de voir son côté solidaire, humoristique et plein d’esprit et bien sûr, leur amitié. Parineeti a finalement trouvé sa maison à Raghav.

Parlant de leur histoire d’amour, Parineeti et Raghav sont amis. Ils se connaissent depuis des années. Ils ont même étudié ensemble au Royaume-Uni. Alors qu’il étudiait à la London School of Economics, Parineeti était inscrit à la Manchester Business School. Ils se sont rencontrés au Royaume-Uni et sont devenus amis. C’était pendant le tournage de Chamkila en Inde, cet amour s’est épanoui entre les deux. Raghav rendait visite à Parineeti sur le plateau en tant qu’ami et finalement, ils sont tous deux tombés amoureux l’un de l’autre.

Regardez cette vidéo du lieu du mariage de Parineeti-Raghav ici :

Lorsque Raghav est apparu dans l’émission de discussion de Ranveer Allahbadia, il s’est réjoui d’avoir Parineeti dans sa vie. Il l’a qualifiée de sa plus grande bénédiction et a déclaré qu’il remerciait Dieu chaque jour d’avoir amené Parineeti dans sa vie. Félicitations, Parineeti et Raghav, ont une vie conjugale bénie.