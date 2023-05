Raghav Chadha a l’air pimpant en blanc juste avant de se fiancer à Parineeti Chopra; regarder la vidéo à l’intérieur

Les fiançailles de Raghav Chadha et Parineeti Chopra ont lieu en ce moment, et les invités ont commencé à arriver sur les lieux. Priyanka Chopra était magnifique en jaune citron lorsqu’elle est arrivée sur les lieux avec son frère Siddhanth Chopra. Manish Malhotra, qui a conçu les tenues de la mariée et du marié pour la journée, est également arrivé et a joyeusement salué les médias, mais tous les regards sont tournés vers le futur Dulhe Raja et le chef du PAA Raghav Chadha, qui avaient l’air tout pimpants en blanc. alors qu’il se prépare pour les fiançailles aujourd’hui.

Regardez la vidéo de Raghav Chadha qui se détend avant de se fiancer avec Parineeti Chopra.

Raghav a l’air tout frais, alors qu’on le voit siroter son café tout en jetant un coup d’œil aux arrangements et aux arrivées des invités chez lui. On dit que les tenues seront toutes subtiles car c’est l’été, et nous avons hâte que les mariés sortent et posent pour les médias et partagent un aperçu de leur cérémonie de fiançailles. Parineeti Chopra est sacrément excitée et obtient tous les papillons, et ses fans attendent avec impatience de la voir lors de son grand jour.

Regardez la vidéo de Priyanka Chopra arrivant avec style pour les fiançailles de sa soeur Parineeti Chopra et Raghav Chadha.

Priyanka Chopra est arrivée ce matin à l’aéroport de Delhi sans son mari Nick Jonas et sa fille Malti. Alors que les fans étaient ravis de la voir, ils étaient très déçus de ne pas voir Malti car ils s’attendaient à l’avoir car il s’agissait d’une fonction familiale et non d’un voyage de travail, mais nous sommes sûrs que Malti fera partie intégrante de son Maasi. mariage, et nous attendons que le couple annonce son mariage, qui aurait lieu d’ici la fin de cette année. Parineeti et Raghav se fianceront ce soir, et il y aurait des représentations spéciales prévues ce soir. Ce sera une soirée amusante à retenir.