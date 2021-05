«  Rage destructrice aveugle  »: au moins 93 policiers blessés, plus de 350 manifestants arrêtés lors du chaotique 1er mai à Berlin

Berlin a vu plus de 20 manifestations diverses organisées par divers mouvements politiques pour marquer la fête du Travail samedi. Alors que la plupart étaient pacifiques, certains ont sombré dans la violence, la «manifestation révolutionnaire du 1er mai» de gauche se révélant particulièrement chaotique.

La marche, qui a lieu chaque année dans les quartiers de Neukoelln et Kreuzberg, a une longue histoire de violence et d’émeutes. Cette année, le rallye a été enregistré comme un événement pour 1000 participants en raison de la situation Covid-19. Néanmoins, quelque 8 000 manifestants se sont présentés pour la manifestation qui a rapidement vu des affrontements avec la police.

«La violence contre les policiers et une rage aveugle et destructrice n’ont rien à voir avec des protestations politiques», Le ministre de l’Intérieur de Berlin, Andreas Geisel, a déclaré dimanche.

Le 1er mai est une journée de diversité politique. Et bien sûr, la liberté d’expression et de réunion s’applique même en période de pandémie. Cependant, la violence et l’incitation n’ont pas leur place dans notre ville.