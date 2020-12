Un chauffeur s’est déchaîné et a écrasé à plusieurs reprises son camion dans un hôpital, forçant le personnel à courir pour sauver sa vie. L’attaque aurait été provoquée par une dispute sur le traitement des proches de l’auteur.

L’incident a eu lieu vendredi. Images de caméras de sécurité, publiées par ANI. montre un camion blanc en train de faucher deux personnes devant un hôpital près de la ville de Gurgaon, non loin de New Delhi. Le camion heurte un véhicule stationné et plusieurs scooters avant de percuter le bâtiment.

Le camion recule ensuite et enfonce le bâtiment à plusieurs reprises, détruisant la pharmacie de l’hôpital et forçant les médecins et les infirmières surpris à fuir un service. Après avoir échoué à causer d’autres dommages, il s’éloigne.

#REGARDER Gurugram: Des images de vidéosurveillance montrent un homme enfonçant sa camionnette dans les locaux de l’hôpital Balaji à Basai Chowk après une bagarre entre des membres de la même famille au sujet du traitement de 2 patients âgés. Cas enregistré, pas encore d’arrestation (Vidéo CCTV du 18/12/2020) pic.twitter.com/jjf6jAK8Yr – ANI (@ANI) 20 décembre 2020

Le directeur de l’hôpital, Balwan Singh, a déclaré à l’ANI qu’entre 10 et 15 véhicules avaient été endommagés. Selon le journal Dainik Jagran, plusieurs personnes ont été blessées.

Singh a déclaré que le conducteur était un parent de deux patients qui étaient traités à l’hôpital. On ne sait pas ce qui avait causé le déchaînement, mais, selon l’ANI, l’auteur avait un « lutte » avec certains membres de la famille sur le traitement de parents âgés.

Une enquête pénale a été ouverte, mais aucune arrestation n’a été signalée.

