« Rage Applying » Nouvelle tendance après « Quiet Quitting » parmi la génération Z, voici pourquoi Twitter est divisé

« Appliquer la rage » est le nouveau « renoncement silencieux » pour la génération Z et la génération Y. Le concept a été popularisé par un millénaire canadien appelé Redweez, selon un rapport Fortune. «Je me suis mis en colère au travail et j’ai postulé avec rage à environ 15 emplois. Et puis j’ai eu un travail qui m’a donné une augmentation de 25 000 $, et c’est un super endroit où travailler. Alors continuez à faire preuve de rage. Cela arrivera », a-t-elle déclaré dans une vidéo TikTok. Le processus fait référence aux personnes qui ne se sentent pas satisfaites de leur emploi actuel qui postulent à plusieurs autres emplois à la fois dans l’espoir d’un meilleur salaire. Il y avait des centaines d’autres TikTokers qui ont partagé qu’ils avaient atterri des emplois plus lucratifs à la suite de candidatures furieuses, selon Moneycontrol.

Cependant, comme avec le fait de démissionner tranquillement avant cela, les gens se demandent s’il s’agit ou non d’une réaction naturelle d’employés surmenés et sous-payés qui reçoivent un nouveau nom fantaisiste. “” Rage-Applying “est une drôle de façon de dire” Vous cherchez un meilleur travail qui a en fait un semblant de vous valoriser “, a déclaré un utilisateur de Twitter. ” Rage postuler? arrêtez de jouer à des jeux, payez des salaires élevés, traitez les employés avec dignité et respect, accordez-leur des congés payés et de bons avantages. En attendant, défendez les syndicats et les coopératives dirigés par les travailleurs », a écrit un autre.

“Rage-Applying” est une façon amusante de dire “Vous cherchez un meilleur travail qui a en fait un semblant de vous valoriser” https://t.co/LjS8JAeuL2— TopSpin the Fuzzy veut à nouveau créer du contenu (@TopSpinTheFuzzy) 14 janvier 2023

Application de la rage ? Embauche tranquille ? Arrêt tranquille ? Licenciement silencieux ? Les entreprises doivent cesser de jouer à des jeux, payer des salaires florissants, traiter les employés avec dignité et respect, leur accorder des congés payés et de bons avantages sociaux. En attendant, défendez les syndicats et les coopératives dirigés par les travailleurs. pic.twitter.com/e4T6pHnLpJ – Chris pour M4A (fin des prisons à but lucratif et de la police) (@TheEmoDragon) 14 janvier 2023

Il suffit de lire une définition de « appliquer la rage » et… c’est exactement ce que vous devez faire pour trouver un emploi de nos jours. Vous envoyez une tonne de merde jusqu’à ce que quelque chose frappe. Conneries. Pourquoi présentez-vous cela comme une tendance alors que cela montre simplement à quel point le marché est brisé —David M (@DavidM_423) 15 janvier 2023

Il est intéressant de noter qu’à la fois « démission silencieuse » et « application de la rage » semblent être des tentatives de la direction de pathologiser ce qui devrait être des activités normales pour les travailleurs, mais qu’elles sont immédiatement cooptables. “Bon sang, oui, je suis furieux d’appliquer ! Je suis juste en train d’arrêter jusqu’à ce que je reçoive une autre offre ” https://t.co/OBAr5j8Lnh— Le Fruehwald (@JoFrhwld) 14 janvier 2023

Qu’est-ce que tu penses?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici