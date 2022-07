Rage Against the Machine dénonce la violence autochtone

Alors que les concerts et les festivals de musique battent leur plein une fois contre, Rage Against the Machine utilise la scène pour souligner les injustices contre les peuples autochtones au Canada.

Alors qu’il se produisait au Bluesfest de cette année vendredi dernier à Ottawa, le groupe de rap-rock américain a présenté des statistiques sur la violence subie par les membres des communautés autochtones à travers le pays.

“Un Autochtone au Canada est plus de 10 fois plus susceptible d’être abattu par un policier qu’un Blanc”, a lu un écran derrière le groupe pendant l’émission, citant une analyse menée par CTV News.

Le groupe a également mis en lumière des statistiques concernant des femmes autochtones disparues et assassinées lors du festival de musique annuel à Ottawa.

« Au Canada, les femmes et les filles autochtones sont 16 fois plus susceptibles d’être assassinées ou de disparaître que les femmes blanches », ont pu lire les spectateurs à un autre moment du spectacle.

La violence à l’égard des femmes autochtones est un problème de longue date au Canada, et les défenseurs demandent au gouvernement fédéral d’en faire plus pour prévenir leur mort. Un rapport publié en 2019 à la suite d’une enquête nationale a déclaré que les milliers de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées au Canada constituaient un «génocide».

D’autres phrases ont également été affichées derrière le groupe pendant qu’ils jouaient, notamment “Le colonialisme des colons est un meurtre” et “Land Back”.

Le groupe politiquement franc a récemment utilisé ses émissions aux États-Unis pour critiquer la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade, supprimant le droit constitutionnel à l’avortement.

“Naissance forcée dans un pays où les accoucheuses noires connaissent une mortalité maternelle deux à trois fois plus élevée que celle des accoucheuses blanches”, a lu l’écran pendant plusieurs secondes lors d’un concert dans le Wisconsin le 9 juillet. Le groupe a cité une statistique du Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

Leur performance à Ottawa a été l’un des premiers spectacles du groupe après plus d’une décennie. Le groupe de quatre membres s’est également produit à Québec samedi soir et poursuivra sa tournée “Public Service Announcement” avec des dates à Hamilton, en Ontario. et Toronto cette semaine.



Avec des fichiers de CNN.