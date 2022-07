Rafraîchir sa maison pendant une canicule

Des millions de Canadiens sont aux prises avec des températures élevées atteignant les 30 et des valeurs humidesx pouvant atteindre 40 ou plus.

Rester au frais peut être un défi, en particulier pour les personnes âgées ou celles qui travaillent à domicile qui n’ont pas de climatiseur ou d’accès pratique aux espaces publics comme les bibliothèques et les centres commerciaux. La vague de chaleur qui a balayé de nombreuses régions d’Europe a déjà tué plus d’un millier de personnes, tandis que les températures record de l’année dernière en Colombie-Britannique auraient tué près de 600 personnes, la majorité des décès chez les personnes âgées de 70 ans et plus.

Les données de Statistique Canada publiées en octobre 2021 montrent que 61 % des ménages canadiens possèdent un type d’unité de climatisation et seulement 42 % ont un climatiseur central. Alors que de nombreux Ontariens ont la climatisation, les données indiquent qu’au Québec, seulement 59 % ont un type de climatisation et seulement 27 % ont la climatisation centrale.

CTVNews.ca s’est entretenu avec Jennifer McArthur, professeure agrégée en sciences de l’architecture à la Toronto Metropolitan University, pour obtenir des conseils sur des solutions immédiates et à long terme pour garder votre maison au frais.

SOLUTIONS IMMÉDIATES



Fermez vos stores et rideaux. Selon le Département américain de l’énergie, environ 76 % de la lumière du soleil qui traverse les fenêtres standard se transforme en chaleur. Cela peut être utile en hiver, mais en été, les couvre-fenêtres empêchent la chaleur d’entrer, en particulier dans les pièces exposées au soleil. Les stores et les rideaux de couleur claire en particulier aideront à dévier plus de chaleur.

“Les stores emprisonnent en fait la chaleur entre eux et la fenêtre, vous voulez donc baisser les stores essentiellement le matin et les garder baissés toute la journée”, a déclaré McArthur, qui est également membre du conseil consultatif régional de l’Ontario du Canada Green Building. Conseil et un gestionnaire de l’énergie certifié.

« Vous ne voulez pas les faire monter et descendre car cela libère une partie de la chaleur dans la maison. Mais si vous avez la possibilité d’ombrager la fenêtre de l’extérieur, ce sera 100 fois plus efficace, car la lumière du soleil ne pénètre même pas dans votre maison en premier lieu.

Vous pouvez ouvrir vos fenêtres si la température extérieure descend en dessous de 22 ou 23 C et qu’il ne fait pas trop humide.

S’il se refroidit la nuit, ouvrez toutes les fenêtres, faites fonctionner vos ventilateurs, les ventilateurs d’extraction de la salle de bain et de la cuisine pour essayer de faire circuler autant d’air frais que possible dans la maison. Il aide également à limiter les polluants qui s’accumulent à l’intérieur de votre maison et vous maintient en meilleure santé.

“Vous essayez essentiellement de purger toute la chaleur qui s’est accumulée dans la maison pendant la nuit. Et puis dès que les températures commencent à augmenter, ou dès qu’il devient humide, vous voulez le fermer parce que votre corps se sent beaucoup plus chaud à 23 degrés et humide qu’à 23 degrés et sec.



Comment utiliser efficacement les ventilateurs. Si vous avez un ventilateur de plafond, assurez-vous qu’il tourne dans le bon sens. En hiver, souffler peut aider à pousser la chaleur du haut de la pièce vers le bas. En été, il devrait souffler ou tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre lorsque vous levez les yeux. Vous devriez pouvoir sentir le ventilateur lorsque vous vous tenez dessous, a déclaré McArthur.

Si vous avez un climatiseur, l’utilisation de ventilateurs avec le climatiseur peut également aider à réduire votre facture d’énergie, selon Ressources naturelles Canada.

McArthur recommande de boire des liquides chauds plutôt que froids et de prendre des douches chaudes plutôt que froides pour aider à maximiser l’efficacité du ventilateur.

“Cela va sembler vraiment, vraiment contre-productif, mais la meilleure façon de se rafraîchir est de transpirer”, a-t-elle déclaré.

“Ce que cela fait, c’est qu’en fait, tout le sang qui coule plus près de la surface de votre peau et cela permet à votre corps de rejeter plus facilement cette chaleur avec la brise.”

Bien que les ventilateurs d’évacuation de la salle de bain et de la cuisine puissent aider à évacuer l’air, ne les faites pas fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, surtout par temps chaud. Au lieu de cela, faites-les fonctionner la nuit lorsque l’air est plus frais ou après une pluie lorsque l’air s’est temporairement refroidi.

“La nature a horreur du vide, donc tout l’air que vous poussez hors de la maison sera remplacé par de l’air de l’extérieur, donc si vous ne voulez pas que cet air entre dans votre maison, ne faites pas fonctionner ces ventilateurs à moins que vous vous cuisinez ou vous en avez besoin », a déclaré McArthur.

Certains hacks ont suggéré de placer un bol de glace devant un ventilateur comme autre moyen de créer de l’air frais. À moins que vous n’ayez récupéré la glace dans une station-service ou une épicerie, McArthur a noté que la chaleur générée par la fabrication des glaçons est libérée dans la maison par l’arrière du réfrigérateur, ce qui peut finalement être contre-productif.



Un drap froid et humide. Vous pouvez également draper un drap humide ou un autre tissu de coton léger sur une tente escamotable ou un étendoir à linge. Le refroidissement par évaporation peut vraiment vous aider à vous rafraîchir, dit McArthur, surtout s’il est devant un ventilateur. Ce n’est pas quelque chose que vous voulez faire trop longtemps, cependant, car le compromis pour le soulagement immédiat de la chaleur est qu’il ajoutera un peu d’humidité à l’air et pourrait rendre votre maison un peu humide après, a-t-elle averti.



Minimisez l’utilisation de gros appareils électroménagers pendant la journée. Si vous le pouvez, sautez la cuisinière et le four et allumez le barbecue à la place. Ou si vous en êtes capable, fermez la cuisine pendant que vous cuisinez et faites fonctionner l’échappement du poêle pour évacuer la chaleur de la maison. Les micro-ondes, pour ceux qui les utilisent, sont une autre méthode qui génère moins de chaleur. Les bouilloires électriques isolées sont également plus rapides et plus efficaces que de faire bouillir une casserole sur la cuisinière. C’est aussi le meilleur moment de l’année pour éviter la sécheuse, qui consomme beaucoup d’énergie, et suspendre vos vêtements à l’extérieur.

L’utilisation d’ordinateurs de jeu robustes peut également chauffer une pièce.

“Mais ce genre d’évasion pourrait également être meilleur pour votre santé mentale face à la chaleur, donc c’est vraiment à chacun de décider de ces compromis”, a déclaré McArthur.

INVESTISSEMENTS À LONG TERME



Éteignez vos lampes incandescentes et halogènes. Si vous ne l’avez pas déjà fait, remplacez vos anciennes ampoules par des LED. Non seulement les LED durent des années plus longtemps, consomment beaucoup moins d’énergie, mais elles ne génèrent pas non plus d’énormes quantités de chaleur comme le font les halogènes et les lampes à incandescence.



Bloquez le soleil de l’extérieur. Comme mentionné précédemment, couvrir les fenêtres de l’extérieur est plus efficace que de fermer vos rideaux ou stores. Les auvents et les volets, par exemple, peuvent aider à empêcher la lumière du soleil d’entrer. Selon le Département américain de l’énergie, les auvents au-dessus de la fenêtre peuvent réduire la chaleur solaire jusqu’à 65 % sur les fenêtres orientées au sud et jusqu’à 77 % sur les fenêtres orientées à l’ouest.

Mais la meilleure solution à long terme consiste en fait à utiliser la nature, dit McArthur.

“La norme d’or pour la conception passive est en fait d’avoir des arbres à feuilles caduques à l’extérieur afin qu’ils ne bloquent pas le soleil en hiver et qu’ils bloquent le soleil en été”, a-t-elle déclaré.

“Ils ajoutent également un refroidissement local car les arbres évaporent en fait beaucoup d’eau dans l’air, et ce processus refroidit en fait l’air qui les entoure. Ainsi, les arbres se refroidissent activement.

Un exemple serait de marcher dans une forêt depuis un champ par une journée chaude – la différence de température ne vient pas seulement de l’ombrage, a expliqué McArthur. En plus des arbres à feuilles caduques, des haies, des plantes grimpantes sur un treillis peuvent toutes aider. Elle met toutefois en garde contre l’utilisation de lierre, qui peut causer des dommages structurels aux briques, et recommande de demander conseil à un botaniste.



Installez des coupe-froid et refermez vos fenêtres. Il s’agit d’une « évidence » qui s’amortira toute l’année, dit McArthur, car elle empêchera l’air froid d’entrer dans votre maison en hiver et l’air chaud d’entrer pendant l’été. Les balayages de porte peuvent également aider à garder l’air frais à l’intérieur.



Mise à jour de vos fenêtres. Si vous envisagez de remplacer vos fenêtres vieillissantes et qui fuient, envisagez de les obtenir avec un revêtement spécial ou teinté. Même une fenêtre légèrement teintée réduira considérablement la quantité de chaleur qui passe sans affecter la capacité de voir à travers, a déclaré McArthur.



Mise à jour de votre toit. Si vous envisagez de refaire le bardeau de votre toit, choisissez une couleur claire. Un bardeau gris argenté reflétera beaucoup plus de chaleur et de lumière qu’un bardeau noir. Vous pouvez poser des questions sur l’indice de réflectance de surface du bardeau, qui indique à quel point il sera chaud sous le soleil. L’installation de panneaux solaires est une autre façon d’utiliser la lumière du soleil, mais aussi de réduire la quantité de chaleur absorbée par le toit lui-même.



Pensez à installer un ventilateur récupérateur d’énergie. Ces systèmes aident à remplacer l’air intérieur vicié par de l’air extérieur frais, éliminant ainsi les polluants. Il transfère la chaleur d’un flux d’air à un autre, a expliqué McArthur, donc en été, l’échange d’air fait que l’air chaud de l’extérieur perd de la chaleur au profit de l’air intérieur vicié mais plus frais. Si vous avez un climatiseur, le système réduit également la quantité d’énergie que votre climatiseur doit dépenser pour refroidir votre maison.



Vérifiez votre isolation. La façon la plus simple de vérifier si vous avez suffisamment d’isolation est de regarder votre toit depuis la rue en hiver. S’il y a des plaques de neige qui ont fondu ou si vous avez moins de neige et de glace que vos voisins, alors vous avez peut-être un problème d’isolation. Vous pouvez également engager quelqu’un pour effectuer un audit énergétique.

“Mais au-dessus d’un certain point, cela devient exagéré et ce n’est pas vraiment utile”, a déclaré McArthur, ajoutant que certains types d’isolation nécessitent beaucoup d’énergie et sont pires pour l’environnement.