Rafferty Law n’a pas un mais deux parents du showbiz en tant que fils de Jude Law et Sadie Frost.

Et il n’est pas surprenant qu’il se tisse une carrière d’acteur.

Le jeune homme de 24 ans, qui est l’image crachée de son père star Alfie, a déjà un certain nombre de crédits de films impressionnants à son actif et se prépare à la sortie de son dernier projet.

Rafferty devrait ensuite jouer le rôle principal dans Twist – une réinvention d’Oliver Twist de Charles Dickens – qui a été filmé il y a plus d’un an.

Et révélant comment il a toujours su qu’il était destiné à une vie sous les feux de la rampe, il a déclaré qu’il voulait toujours jouer depuis son plus jeune âge dans une interview avec Radio Times et comment il n’avait pas laissé son parent divorcer en 2003 le « peser » .







«Je n’ai jamais vraiment été quelqu’un qui laisse les choses m’alourdir. Mon esprit était tourné vers l’école et me faire des amis, et je grandissais comme tout le monde », a-t-il déclaré au magasin.

«Je pense que depuis mon plus jeune âge, j’ai adoré jouer. À mi-parcours, je ferais des courts métrages avec mon meilleur ami et mes parents les aideraient.







Rafferty a également admis qu’il attendait le bon moment pour faire ses débuts en tant que leader en ajoutant: « Je pense que j’attendais toujours le bon moment pour pouvoir montrer aux gens ce que je peux faire.

«Et quand Twist est arrivé, tout était logique. Je suis vraiment heureux que ce soit mon premier rôle.

Rafferty est le fils aîné de l’acteur Jude, 47 ans, et de l’actrice et productrice Sadie, 55 ans.







Il partage également les frères et sœurs Iris et Rudy Law ainsi que le demi-frère Finlay Kemp.

Raff est actuellement dans un groupe populaire appelé Outer Stella Overdrive et a travaillé sur la musique pendant la pandémie.

* L’interview complète est disponible dans le magazine Radio Times.

