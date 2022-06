Raffensperger de Géorgie parmi les témoins pour la prochaine audience du 1/6

Le secrétaire d’État géorgien assiégé Brad Raffensperger doit témoigner mardi devant le comité de la Chambre 1/6 de la pression extraordinaire qu’il a subie de la part de l’ancien président Donald Trump pour « trouver 11 780 » votes qui pourraient faire basculer l’État pour empêcher la victoire électorale de Joe Biden

Raffensperger, ainsi que son adjoint Gabe Sterling et Rusty Bowers de l’Arizona, devraient être les principaux témoins lorsque le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier 2021 reprendra mardi. L’accent sera mis sur la façon dont l’ancien président et ses alliés ont vigoureusement fait pression sur les responsables des principaux États du champ de bataille avec des plans pour rejeter les bulletins de vote ou les décomptes d’États entiers pour renverser les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

« Nous montrerons des représentants de l’État courageux qui se sont levés et ont déclaré qu’ils n’accepteraient pas ce plan pour rappeler les législatures en session ou annuler la certification des résultats pour Joe Biden », a déclaré le représentant Adam Schiff, D-Calif., L’un des Les membres démocrates du comité, ont déclaré dimanche à CNN.

L’audience, la quatrième du panel ce mois-ci, est le dernier effort pour approfondir la tentative sans précédent de Trump de rester au pouvoir, un stratagème tentaculaire que le président du comité du 6 janvier a comparé à une « tentative de coup d’État ». Le comité examinera comment Trump s’est appuyé sur Raffensperger pour invalider les bulletins de vote que les électeurs avaient déposés pour Biden. Et puis il a demandé aux législateurs des États de l’Arizona, du Michigan, de la Pennsylvanie et d’autres États contestés de rejeter les résultats des élections de leurs propres électeurs.

Bien que le comité ne puisse accuser Trump d’aucun crime, le ministère de la Justice surveille de près le travail du panel. Les actions de Trump en Géorgie font également l’objet d’une enquête du grand jury, le procureur de district devant annoncer ses conclusions cette année.

Raffensperger, le plus haut responsable électoral de Géorgie, a rejeté la demande de Trump de «trouver» suffisamment de votes pour annuler la victoire de Biden dans l’État – une demande enregistrée lors d’un appel téléphonique quelques jours avant l’attaque du 6 janvier.

Au cours de l’appel, Trump a cité à plusieurs reprises des allégations de fraude réfutées et a évoqué la possibilité d’une « infraction pénale » si les responsables géorgiens ne modifiaient pas le décompte des voix. L’État avait compté ses votes trois fois avant de certifier la victoire de Biden par une marge de 11 779.

Le comité restreint prévoit également mardi de démêler le stratagème élaboré des «faux électeurs» qui visait à stopper la victoire électorale de Biden. Le plan a vu de faux électeurs dans sept champs de bataille – Arizona, Géorgie, Michigan, Pennsylvanie, Wisconsin, Nevada et Nouveau-Mexique – signer des certificats indiquant à tort que Trump, et non Biden, avait gagné leurs États.

Le professeur de droit conservateur John Eastman, avocat de Trump, a poussé les faux électeurs dans les semaines qui ont suivi les élections. Trump et Eastman ont convoqué des centaines d’électeurs lors d’un appel le 2 janvier 2021, les encourageant à envoyer des électeurs alternatifs de leurs États où l’équipe de Trump alléguait une fraude.

Les faux certificats électoraux ont été produits et envoyés par la poste aux Archives nationales et au Congrès. Mais l’effort a finalement échoué, car le vice-président Mike Pence a refusé les demandes répétées de Trump d’arrêter la certification de la victoire de Biden le 6 janvier 2021 – un pouvoir qu’il ne possédait pas dans son rôle purement cérémoniel.

Le comité dit qu’il montrera également mardi qu’il a rassemblé suffisamment de preuves grâce à ses plus de 1 000 entretiens et des dizaines de milliers de documents pour relier les divers efforts visant à annuler l’élection directement à Trump.

Au moins 20 personnes liées au stratagème des faux électeurs ont été assignées à comparaître par le panel de la Chambre, y compris d’anciens membres de la campagne Trump, des responsables du parti d’État et des législateurs d’État.

« Nous montrerons lors d’une audience quel était le rôle du président pour essayer d’amener les États à nommer des listes d’électeurs alternatives, comment ce schéma dépendait initialement de l’espoir que les législatures se réuniraient à nouveau et le béniraient », a déclaré Schiff.

Schiff a déclaré lundi au Los Angeles Times que l’audience approfondirait également le « rôle intime » que l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, avait dans le complot visant à faire pression sur les législateurs et les responsables des élections de l’État de Géorgie.

Le témoignage public de Raffensperger intervient des semaines après sa comparution devant un grand jury spécial en Géorgie, qui enquête pour savoir si Trump et d’autres ont illégalement tenté de s’immiscer dans les élections de 2020 de l’État.

Bien qu’il ait été la cible de la colère de l’ancien président depuis les élections, Raffensperger a battu un challenger approuvé par Trump lors de la primaire républicaine du mois dernier.

Farnoush Amiri, Associated Press