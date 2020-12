LOS ANGELES: Rafer Johnson, qui a remporté le décathlon aux Jeux olympiques de Rome de 1960 et a aidé à maîtriser le meurtrier de Robert F. Kennedys en 1968, est décédé mercredi. Il avait 86 ans.

Il est décédé à son domicile dans le quartier Sherman Oaks de Los Angeles, selon un ami de la famille Michael Roth. Aucune cause de décès n’a été annoncée.

Johnson a été parmi les plus grands athlètes du monde de 1955 à son triomphe olympique en 1960, a remporté un championnat national de décathlon en 1956 et une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Melbourne la même année.

Sa carrière olympique comprenait le port du drapeau américain aux Jeux de 1960 et l’allumage de la torche au Los Angeles Memorial Coliseum pour ouvrir les Jeux de 1984. Johnson a établi trois records du monde au décathlon au milieu d’une rivalité féroce avec son coéquipier de l’UCLA CK Yang de Taiwan et Vasily Kuznetsov de l’ex-Union soviétique.

Johnson a remporté une médaille d’or aux Jeux panaméricains de 1955 alors qu’il participait à son quatrième décathlon. Lors d’un rassemblement de bienvenue à Kingsburg, en Californie, il a établi son premier record du monde, battant l’objectif du double champion olympique et de son héros d’enfance Bob Mathias.

Le 5 juin 1968, Johnson travaillait sur la campagne présidentielle de Kennedy lorsque le candidat démocrate fut abattu dans la cuisine de l’hôtel Ambassador à Los Angeles. Johnson a rejoint l’ancienne star de la NFL Rosey Grier et le journaliste George Plimpton lors de l’arrestation de Sirhan Sirhan juste après avoir tiré sur Kennedy, décédé le lendemain.

Johnson a qualifié plus tard le meurtre de l’un des moments les plus dévastateurs de ma vie.

Né Rafer Lewis Johnson le 18 août 1934 à Hillsboro, Texas, il s’installe en Californie en 1945 avec sa famille, dont son frère Jim, futur intronisé au NFL Hall of Fame. Alors que certaines sources citent l’année de naissance de Johnson comme 1935, la famille a déclaré que c’était incorrect.

Ils se sont finalement installés à Kingsburg, près de Fresno dans la vallée de San Joaquin. Il était à moins de 40 kilomètres de Tulare, le berceau de Mathias, qui remporterait le décathlon aux Jeux olympiques de 1948 et 1952 et serait une des premières sources d’inspiration de Johnson.

Johnson était un étudiant hors pair, jouant au football, au basket-ball, au baseball et à l’athlétisme à Kingsburg Joint Union High. Pesant six pieds et plus de 200 livres, il ressemblait plus à un secondeur qu’à un athlète d’athlétisme.

Au cours de sa première année au lycée, l’entraîneur de Johnson l’a emmené à Tulare pour regarder Mathias participer à un décathlon, une expérience que Johnson a déclaré plus tard l’a incité à se lancer dans le sport exténuant de 10 épreuves.

En tant qu’étudiant de première année à l’UCLA, où il a reçu des bourses d’études et d’athlétisme, Johnson a remporté l’or aux Jeux panaméricains de 1955 et a établi un record du monde de 7985 points.

Après avoir remporté le championnat national de décathlon de 1956, Johnson était le favori des Jeux olympiques de Melbourne, mais il a tiré un abdomen et s’est tendu un genou pendant l’entraînement. Il a dû abandonner le saut en longueur, pour lequel il s’était également qualifié, mais a tenté de sortir le décathlon.

Le coéquipier de Johnson, Milt Campbell, un inconnu virtuel, a donné l’exploit de sa vie, terminant avec 7937 points pour remporter l’or, 350 devant Johnson.

C’était la dernière fois que Johnson arrivait deuxième.

Johnson, Yang et Kuznetzov ont fait leur chemin dans le livre des records entre les Jeux olympiques de 1956 et 1960.

Kuznetzov, deux fois médaillé de bronze olympique que les Soviétiques appelaient leur homme d’acier, a battu le record du monde des Johnson en mai 1958 avec 8 016 points.

Plus tard cette année-là, Johnson a battu Kuznetzov lors d’une double rencontre entre les États-Unis et l’Union soviétique par 405 points et a repris le record du monde avec 8 302 points. Johnson a conquis le public soviétique avec sa performance courageuse devant ce qui avait été un public hostile.

Un accident de voiture et une blessure au dos ont laissé Johnson hors de la compétition en 1959, mais il était de nouveau en bonne santé pour les Jeux olympiques de 1960.

Yang était son match le plus important à Rome. Yang a remporté six des neuf premières épreuves, mais Johnson a mené la finale du décathlon avec 66 points au 1500 mètres.

Johnson devait terminer à moins de 10 secondes de Yang, ce qui n’était pas une mince affaire, car Yang était de loin beaucoup plus fort que Johnson.

Johnson a terminé à seulement 1,2 seconde et six mètres derrière Yang pour remporter la médaille d’or. Yang a remporté l’argent et Kuznetsov a remporté le bronze.

Il a été nommé Athlète de l’année Associated Press et a remporté le prix Sullivan en 1960 en tant que meilleur athlète amateur du pays.

À l’UCLA, Johnson a joué au basket-ball pour l’entraîneur John Wooden et est devenu un partant de l’équipe de 1958 à 1959. En 1958, il a été élu président du corps étudiant, le troisième noir à occuper un poste dans l’histoire de l’école.

Johnson s’est retiré de la compétition après les Jeux olympiques de Rome. Il a commencé à jouer dans des films, y compris des apparitions sur Wild in the Country avec Elvis Presley, None But the Brave avec Frank Sinatra et le James Bond Film License to Kill de 1989. Il a brièvement travaillé comme journaliste sportif à la télévision avant de devenir vice en 1971. est devenu président de Continental Telephone.

En 1984, Johnson a allumé la flamme olympique pour les Jeux de Los Angeles. Il a succédé à Gina Hemphill, petite-fille du grand olympique Jesse Owens, qui est entrée avec elle dans le Colisée.

«Quand je me suis tenu là et que j’ai regardé dehors, je me souviens avoir pensé que j’aurais aimé avoir une caméra», a déclaré Johnson. Mes cheveux étaient raides sur mon bras. Les mots semblent vraiment inadéquats. «

Johnson était connu pour ses efforts humanitaires tout au long de sa vie.

Il a été membre du comité d’organisation des premiers Jeux Olympiques spéciaux à Chicago en 1968, en collaboration avec la fondatrice Eunice Kennedy Shriver. Johnson a ensuite fondé California Special Olympics l’année suivante à un moment où les modèles positifs pour les handicapés mentaux et physiques étaient rares.

Peter Ueberroth, qui a choisi Johnson en 1984 pour allumer la torche olympique, l’a appelé juste une grande personne, une grande personne.

Johnson a travaillé pour le Peace Corps, la Marche des dix sous, la Muscular Dystrophy Association et la Croix-Rouge américaine. Il est resté à l’UCLA pendant de nombreuses années et a siégé à divers comités et conseils d’administration. En 2016, il a reçu la médaille UCLA, la plus haute distinction de l’université pour ses réalisations exceptionnelles. Le numéro de l’école porte le nom de Johnson et de sa femme Betsy.

Ses enfants, Jenny Johnson Jordan et Josh Johnson, étaient eux-mêmes des athlètes. Jenny était une joueuse de volleyball de plage qui a participé aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 et fait partie du personnel d’entraîneurs de l’équipe de volleyball de plage de l’UCLA. Josh a concouru au javelot à l’UCLA, où il était un All-American.

En plus de sa femme et de ses enfants de 49 ans, il laisse dans le deuil son gendre Kevin Jordan et quatre petits-enfants.

