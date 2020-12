Il avait 86 ans. Aucune cause de décès n’a été donnée. Un communiqué de l’école a déclaré qu’il était décédé à son domicile de Sherman Oaks, en Californie, entouré de sa famille.

La victoire de Johnson à Rome en 1960 a été l’une des finitions les plus mémorables d’un décathlon de l’histoire olympique. Dans une bataille avec CK Yang de Taïwan – le coéquipier de Johnson à l’UCLA – l’Américain avait une mince avance avant le 1500 mètres, la dernière épreuve.

Les deux hommes étaient dans la même manche et malgré le fait qu’il s’agissait de la meilleure épreuve de Yang, Johnson est resté suffisamment proche pour remporter le décathlon avec seulement 58 points.

Selon Bleacher Report, Johnson a déclaré: « J’avais un avantage. Et je ne pense pas que CK le savait à l’époque – c’était mon dernier décathlon. J’étais prêt à courir aussi vite que nécessaire dans cette dernière course de ma vie. »

Johnson, qui devint plus tard un activiste et un acteur, remporta également la médaille d’argent au décathlon olympique de 1956. C’était la dernière fois qu’il ne gagnerait pas un décathlon auquel il participait.

« Nous sommes extrêmement attristés de perdre l’un des plus grands humains que l’on puisse espérer connaître », a déclaré Avery Anderson, directeur de l’athlétisme / cross-country de l’UCLA. «La plupart des gens le savent pour être un athlète de tous les temps et olympique de l’UCLA, mais cela ne fait qu’effleurer la surface de ce qu’il a donné au monde.

« Rafer a établi la norme de ce qu’une icône devrait être – un humanitaire, un leader, un grand ami et mentor, et surtout un grand patriarche de la plus merveilleuse famille que j’aie jamais connue. »

Johnson est né le 18 août 1934 à Hillsboro, au Texas, et a déménagé en Californie au collège, selon USA Track & Field. Au lycée, il a joué au football, au baseball, au basketball et à l’athlétisme.

Il a ensuite concouru pour l’UCLA en athlétisme, remportant des bourses d’études et d’athlétisme, arrivant à Westwood en 1954. Il a remporté une médaille d’or au décathlon aux Jeux panaméricains de 1955. En 1956, il a conduit l’UCLA à sa première NCAA titre pour l’athlétisme.

À l’UCLA, Johnson a également joué deux saisons pour le légendaire entraîneur de basket-ball masculin John Wooden, y compris en tant que partant en 1958-59, menant les Bruins en pourcentage de buts sur le terrain. Il a terminé troisième de l’équipe avec 8,2 points par match.

Johnson est membre du Temple de la renommée olympique et paralympique des États-Unis et du National Track & Field Hall of Fame.

Après sa carrière sportive, Johnson a travaillé pour le Peace Corps du président John F. Kennedy.

Il a également aidé à fonder Special Olympics Southern California.

Il travaillait avec la campagne présidentielle de Robert F. Kennedy le 5 juin 1968, lorsque le candidat démocrate fut abattu. Johnson, l’ancienne star de la NFL Rosey Grier et le journaliste George Plimpton ont aidé à maîtriser le tireur, Sirhan Sirhan.

Johnson a été marié à sa femme, Betsy, pendant 49 ans, selon USA Track and Field. Sa fille, Jenny Johnson-Jordan, était une olympienne en volleyball de plage en 2000, et son fils, Josh Johnson, était un lanceur de javelot All-America pour l’UCLA. Son frère, Jimmy Johnson, est dans le Pro Football Hall of Fame après sa carrière avec les 49ers de San Francisco.