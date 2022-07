Rafale d’échanges dans la LNH, signatures attendues avant la frénésie des joueurs autonomes de mercredi

Alors que Julien BriseBois sait exactement à quel point il est confiant quant à la possibilité de signer à nouveau le joueur des séries éliminatoires Ondrej Palat et le vétéran défenseur Jan Rutta, il ne le dit pas.

“Je travaille toujours là-dessus”, a déclaré le directeur général du Lightning de Tampa Bay, double vainqueur de la Coupe Stanley. “Trop tôt pour le dire.”

Il a également raison, il est trop tôt pour dire exactement à quoi ressemblera l’agence libre de la LNH quand elle commencera mercredi.

Le Colorado, qui a battu Tampa Bay en finale de la Coupe, cherche à recruter Valeri Nichushkin parmi un groupe d’agents libres potentiels, et d’autres comme le candidat MVP de Calgary Johnny Gaudreau, le centre de Pittsburgh Evgeni Malkin et le ramassage de la date limite des échanges en Floride Claude Giroux pourraient tous obtenir de nouvelles offres pour rester plutôt que de toucher le marché libre.

“Ce n’est pas encore le 13 juillet”, a déclaré BriseBois. “Ces gars peuvent tous être signés d’ici là.”

Une grande star reconstituée avec son équipe s’est déjà produite à quelques reprises : les Penguins de Pittsburgh ont signé le vétéran défenseur Kris Letang pour six ans et les Predators de Nashville ont signé l’ailier Filip Forsberg pour huit ans. Les équipes ont jusqu’à minuit HE mardi – 12 heures avant le début de l’agence libre – pour tirer le meilleur parti de la signature de joueurs pendant huit ans, après quoi elles ne peuvent en obtenir que sept.

Pourtant, même cette chronologie semble être toute une vie dans le monde du hockey, en particulier avec la majeure partie de la saison morte condensée en moins de trois semaines.

« Nous avons un peu de temps », a déclaré le président des opérations hockey de l’Avalanche, Joe Sakic, au sujet de discussions avec plusieurs joueurs autonomes en attente. “Nous savons que nous ne pourrons pas signer tout le monde. Nous le savons. Mais nous avons notre priorité et ensuite nous verrons. Je pense que certains joueurs vont tester le marché et voir ce qui est là pour eux et voir s’ils veulent revenir, mais le temps nous le dira.”

Gros salaire pour Kadri ?

L’Avalanche, qui a mis sous contrat le gardien Alexander Georgiev dimanche après l’avoir acquis des Rangers de New York, pourrait être occupée. Ils ont non seulement Nichushkin mais le centre Nazem Kadri, les attaquants Andre Burakovsky, Darren Helm et Nico Sturm et les défenseurs Josh Manson, Jack Johnson et Ryan Murray devraient être des agents libres sans restriction s’ils ne signent pas à nouveau.

Kadri semble le plus susceptible de sortir pour un gros jour de paie après une année de carrière et des séries éliminatoires, bien que cela donnerait au Colorado un peu d’espace pour s’occuper des autres joueurs.

“Je pense que nous sommes dans le stade avec certains des gars”, a déclaré Sakic. “Je ne vais pas entrer dans les détails avec qui, mais nous espérons pouvoir faire une annonce et ne pas tous les envoyer au marché mercredi.”

Le directeur général de Calgary, Brad Treliving, a exprimé le même optimisme à propos de Gaudreau, qui a établi des sommets en carrière avec 40 buts, 75 passes et 115 points et a terminé quatrième lors du vote pour le trophée Hart en tant que joueur le plus utile de la ligue. Il a dit que ces choses prennent du temps et a souligné que Gaudreau n’est pas le premier ou le dernier joueur de haut niveau à ne pas signer avant les derniers jours entre l’agence libre et les pourparlers.

“Vous examinez toutes les options, mais nous nous concentrons sur le plan A, et jusqu’à ce que le plan A ne soit pas une réalité, nous nous concentrerons sur cela”, a déclaré Treliving. “Le seul objectif est d’essayer de le faire signer, et nous continuerons à travailler à cette fin.”

La même chose semble être le cas pour les Panthers et Giroux, le capitaine de longue date des Flyers de Philadelphie qu’ils ont acquis à la date limite des transactions. Les Bruins de Boston attendent également des nouvelles de leur capitaine de longue date, Patrice Bergeron, qui ne devrait jouer pour eux que s’il revient pour une 19e saison.

« Il nous a donné de très bonnes indications qu’il suit la bonne tendance, mais jusqu’à ce qu’il fasse cette proclamation, nous attendrons », a déclaré le directeur général des Bruins, Don Sweeney.

Certaines équipes ne peuvent pas se permettre d’attendre jusqu’à mercredi pour faire des mouvements car elles doivent libérer l’espace du plafond salarial avant cette date. Après une fin de semaine de chaises musicales pour les gardiens de but au repêchage et d’autres à venir sur ce front, le directeur général du Minnesota, Bill Guerin, pense que la ligue bourdonnera d’activité avant le libre arbitre.

“Vous pouviez certainement le voir”, a déclaré Guerin. “Les équipes font tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir de l’espace de plafond, donc j’ai pu voir beaucoup de choses.”