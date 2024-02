Rafah pourrait être le moment le plus désastreux de la guerre israélienne contre Gaza

Pendant ce temps, les soldats israéliens brûlent et détruisent des entrepôts alimentaires dans la ville de Gaza – et publient fièrement des vidéos de leur action sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, l’ensemble de la population est menacée de famine, nombre d’entre eux étant activement touchés par la famine, et la propagation des maladies est endémique. Les familles de Gaza manquent désormais même de nourriture pour animaux et oiseaux qu’elles étaient obligées de transformer en pain. Beaucoup sont obligés de consommer des choses non comestibles, comme de la terre, et l’eau potable est incroyablement rare. Mohammad Jamal Abu Tour, un Palestinien vivant à Rafah, a déclaré à CNN : « Nous entendons toujours cela dans la ville de Gaza. [in the north] ils ne trouvent pas d’eau propre et qu’ils mangent de l’herbe, ils boivent à l’eau [saltwater] mer. Que Dieu les aide.

N’importe où peut être une cible : la destruction par Israël d’hôpitaux, de boulangeries, d’écoles, d’églises, de mosquées, d’universités et d’innombrables maisons est un élément crucial de sa stratégie génocidaire, tuant des Palestiniens non seulement par les bombardements mais en détruisant les conditions de vie humaine. Samedi, des journalistes de CNN, emmenés en tournée par l’armée israélienne elle-même, ont qualifié la scène à Khan Younis, une ville du sud, de « dévastation ». . . au-delà de l’imagination.”

C’est contre cela qu’Israël est en guerre : des gens qui sont malades, froids, affamés, déplacés de chez eux et des membres de leur famille assassinés en deuil. Contraints de se regrouper dans des camps à la frontière, les habitants de Rafah doivent passer la plupart de leurs journées à chercher de la nourriture, du carburant et des produits de première nécessité. La décision des États-Unis de réduire l’aide à l’UNRWA n’a fait qu’exacerber ces horreurs.

Les travailleurs humanitaires ont du mal à fournir ne serait-ce que des médicaments de base et à stopper la propagation des maladies, confrontés à une densité « sans précédent » dans les camps de fortune. L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), la principale agence d’aide en Palestine, a clairement indiqué qu’elle ne disposait pas de suffisamment de fournitures pour subvenir aux besoins vitaux des Palestiniens réfugiés à Rafah. .

La combinaison des bombardements incessants et des conditions invivables de faim et de maladie a poussé environ 1,5 million de Palestiniens vers le sud, vers Rafah. Tout au long des quatre mois d’assaut de l’armée israélienne, elle a classé Rafah comme une « zone de sécurité » contre les bombardements, ordonnant aux Palestiniens d’y évacuer – faisant de Rafah l’endroit le plus densément peuplé de la planète.

Coincés contre la frontière égyptienne, les Palestiniens de Rafah sont une population captive. Parlant des projets du gouvernement israélien d’envahir Rafah, le rapporteur spécial de l’ONU pour la Palestine a déclaré sans ambages : « Le risque d’un massacre d’une ampleur sans précédent se profile à l’horizon. »

Premièrement, Israël a détruit le nord de Gaza, concentrant la population à Rafah. Ensuite, il a provoqué une crise humanitaire, détruisant les infrastructures médicales et les approvisionnements alimentaires, refusant l’entrée de l’aide et poussant les États-Unis à réduire le financement de l’UNRWA. Aujourd’hui, l’armée israélienne envisage d’envahir et de décimer le camp de réfugiés qu’elle a lui-même créé. Ce n’est rien de moins qu’une politique d’extermination.

La population palestinienne de Rafah est essentiellement sans défense. « La densité sans précédent de la population de Rafah rend presque impossible la protection des civils en cas d’attaques terrestres », a déclaré un porte-parole de l’ONU.

Fuir en Égypte n’est pas non plus une option. Le gouvernement égyptien refuse catégoriquement de permettre aux Palestiniens de Rafah d’entrer – sachant qu’il est presque certain qu’Israël ne leur permettra jamais de retourner à Gaza. Il s’agirait d’un déplacement de population encore plus important que la Nakba de 1948, au cours de laquelle 75 pour cent de la population palestinienne a été expulsée de ses foyers.

Coinçant les Palestiniens entre une frontière militarisée et son armée génocidaire, ce que le gouvernement israélien appelle une « invasion » ressemblerait davantage à un déplacement massif – ou à une exécution massive. La triste réalité est que ces dizaines de décès pourraient être évités : ceux dus à la famine et à la maladie, en autorisant l’aide ; ceux de l’assaut militaire israélien en cours, par un cessez-le-feu immédiat. Mais le gouvernement israélien a bien l’intention d’accélérer ce cataclysme, et le gouvernement américain continue, de manière inadmissible et horrifiante, à refuser de cesser de soutenir ce génocide qui s’accélère.

Dès le début de l’attaque israélienne contre la population de Gaza, un cessez-le-feu était désespérément nécessaire pour sauver des vies. Plus d’un tiers d’année après le début de cette brutalité indescriptible, c’est peut-être l’heure la plus terrible de toutes. Les mains du gouvernement américain sont trempées de sang. Nous avons besoin d’un cessez-le-feu immédiat et permanent maintenant.