Rafah était censé offrir un refuge. Maintenant, on attend une éventuelle attaque israélienne : NPR

TEL AVIV, Israël – Israël procédera-t-il à une incursion majeure à Rafah, à la pointe sud de la bande de Gaza, ou le Hamas et Israël accepteront-ils plutôt un cessez-le-feu ?

Mercredi, environ 1,4 million de Palestiniens réfugiés dans des conditions exiguës à Rafah se préparaient à Il espère une percée diplomatique alors que les négociateurs des États-Unis, d’Israël, de l’Égypte et du Qatar se réuniraient au Caire pour discuter d’un plan de pause des combats.

À Rafah, à la frontière égyptienne, des familles qui ont à peine eu le temps de monter leurs tentes font déjà leurs valises. Beaucoup sont arrivés à Rafah après avoir fui les frappes militaires israéliennes dans la partie nord de la bande de Gaza.

« Quand nous sommes arrivés ici, toute cette zone était vide, puis peut-être qu’après trois ou quatre jours, il n’y avait plus de place pour qu’une seule personne puisse venir avec sa famille », a déclaré Aisha Abdallah Al-Najjar.

Elle est originaire du village de Qizan an-Najjar, dans le gouvernorat de Khan Younis, dans le sud de Gaza, où le Hamas et l’armée israélienne se sont engagés dans de violents combats.

Elle montre du doigt le camp bondé qui l’entoure et décrit la lutte horaire pour sa survie.



“La nourriture, nous courons après en faisant la queue, nous nous relayons pour aller chercher l’eau et les toilettes”, a-t-elle déclaré, ajoutant que son environnement est tellement bondé que les gens se relaient même lorsqu’ils se promènent. “Tout se passe tour à tour. C’est humiliant. C’est fou”, a déclaré al-Najjar.

Khaled Atef Ashour se réfugie à Rafah avec sa famille, mais il ne se sent guère à l’abri de quoi que ce soit, surtout après que l’armée israélienne a organisé lundi une opération dans la ville pour libérer deux otages. Les responsables de la santé à Gaza ont déclaré que le raid israélien avait entraîné la mort de 74 personnes.

“Il y a eu des bombardements intenses sur Rafah… 50 roquettes sont tombées en moins de 20 minutes”, a déclaré Ashour, qui est également originaire de Khan Younis, où le dernier grand hôpital a été évacué par l’armée israélienne.

Des milliers de civils avaient trouvé refuge à l’hôpital, mais on leur a dit de partir sur fond de combats acharnés. Israël a accusé le Hamas d’utiliser l’hôpital comme couverture pour ses opérations – une affirmation démentie par les responsables de l’hôpital et le Hamas.

Rentrer chez lui n’est donc pas une option pour Ashour.

Alors que Rafah se prépare à une potentielle attaque israélienne, les négociateurs se seraient réunis mercredi au Caire pour poursuivre les discussions autour d’un éventuel cessez-le-feu. En cas de succès, les pourparlers pourraient ouvrir la voie à une pause dans les combats pendant six semaines, ainsi qu’autoriser davantage d’aide humanitaire à Gaza. Les pourparlers pourraient également déboucher sur un nouvel échange de prisonniers palestiniens et d’otages israéliens.

Mais à Rafah, les pourparlers de cessez-le-feu n’ont pas été une priorité pour de nombreux habitants. Au lieu de cela, les gros titres ont fait la une des journaux sur les frappes à Gaza et les combats entre le Hezbollah au Liban et l’armée israélienne dans le nord d’Israël.

En d’autres termes, davantage de combats. Plus de mort. Plus de déplacements.

“Tous les trois, quatre, cinq ans, guerre, guerre, guerre, guerre. Nous sommes épuisés, a déclaré Ashour.

“Nous sommes fatigués, officiellement.”

“Nous voulons retourner dans nos maisons à Gaza”

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné la semaine dernière à l’armée d’élaborer un plan d’évacuation pour Rafah en vue d’une offensive terrestre là-bas.

Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, plus de la moitié de la population totale de Gaza est désormais entassés à Rafahet les opérations militaires là-bas « pourraient conduire à un massacre à Gaza ».

Netanyahu affirme que Rafah est le dernier bastion du Hamas à Gaza, et que « ceux qui disent que nous ne devrions en aucun cas entrer à Rafah disent en gros : perdez la guerre et gardez le Hamas là-bas ».

Le président Biden a mis en garde Netanyahu contre toute entrée à Rafah sans un « plan crédible et exécutable » pour protéger la vie des civils qui ont payé un prix élevé depuis qu’Israël a commencé son offensive militaire à Gaza en réponse à l’attaque du 7 octobre par des militants du Hamas.

Environ 1 200 personnes ont été tuées et 240 ont été prises en otage par le Hamas le 7 octobre. Au cours des mois de combats qui ont suivi, au moins 28 576 Palestiniens ont été tués, selon le ministère de la Santé de Gaza.



Dans un premier temps, l’armée israélienne a demandé aux habitants de la ville de Gaza, au nord de la bande de Gaza, d’évacuer vers le sud. Mais à mesure que les combats se prolongent, cette poussée vers le sud a amené de nombreux Palestiniens jusqu’à la frontière de Rafah avec l’Égypte, qui reste fermée.

La question qui se pose désormais à Rafah est la suivante : vaut-il la peine de bouger à nouveau si un cessez-le-feu temporaire peut apporter un moment de soulagement ? Si non, où aller ?

Philippe Lazzarini, commissaire général de l’UNRWA, l’agence humanitaire des Nations Unies opérant à Gaza, a souligné mardi qu'”il n’y a absolument plus aucun endroit sûr à Rafah”.

Bien qu’il ne soit pas clair si et quand l’armée israélienne pourrait s’installer à Rafah, certains Palestiniens de la ville sont déjà en train de ranger leurs tentes et leurs biens en vue d’une nouvelle évacuation forcée, même s’ils ne savent toujours pas où ils pourraient aller pour être en sécurité. .

« Nous ne nous sentons plus en sécurité dans aucune zone de Gaza », a déclaré Umm Naif al-Zaza, qui a été déplacée à deux reprises au cours des derniers mois, et a déclaré qu’elle n’avait vu que « souffrance et humiliation » partout où elle allait.

“Tous les deux jours, nous montons et installons une tente, puis nous faisons nos valises”, a-t-elle ajouté.

“S’il y a une trêve, si Dieu le veut, nous voulons retourner chez nous à Gaza.”

Le seul cessez-le-feu dans ce conflit a eu lieu en novembre. Négocié avec l’aide du Qatar, il a duré une semaine et a vu la libération de 50 otages de Gaza en échange de 150 prisonniers palestiniens détenus en Israël.

Cela a également permis à une certaine aide humanitaire d’entrer à Gaza.

Comme al-Zaza, Khaled Atef Ashour demande également à Dieu la paix, mais plus précisément, il souhaite davantage d’engagement de la part des pays arabes pour parvenir à un cessez-le-feu.

“Je demande aux pays arabes, aux pays donateurs et aux pays qui ont un cœur, une conscience et des sentiments pour le peuple palestinien… trouvez-moi une solution. Trouvez-moi une solution. C’est tout.”…