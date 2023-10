Rafah, à la frontière égyptienne, est désormais le seul point de passage pour quitter Gaza.

Gaza, qui abrite 2,3 millions d’habitants et est l’un des endroits les plus densément peuplés au monde, est actuellement assiégée. L’eau potable, la nourriture et le carburant s’épuisent et l’électricité n’est plus fiable depuis des jours. Les bombes continuent de tomber et l’armée israélienne a demandé à la population du nord de fuir vers le sud.

Il n’y a pas moyen de sortir.

Israël a fermé deux sites frontaliers et le passage de Rafah, à la frontière sud de Gaza avec l’Égypte, est également fermé. Tous ceux qui veulent quitter la bande sont piégés.

Jusqu’à 600 Américains restent à Gaza, selon le Département d’État.

Parmi eux, Haneen Okal, une Palestinienne américaine du New Jersey, qui a déclaré samedi à NBC News qu’elle avait été au passage tout le week-end après avoir reçu un avis des autorités américaines de rester à proximité.

Le Département d’État avait précédemment averti qu’« il pourrait y avoir très peu de préavis si le passage s’ouvrait et qu’il ne pourrait s’ouvrir que pour une durée limitée ».

Haneen Okal au poste frontière de Rafah, dans le sud de Gaza, samedi. Avec l’aimable autorisation de Haneen Okal

Okal a déclaré dimanche qu’elle « attendait que ça s’ouvre pour que nous puissions sortir d’ici ». Elle a ajouté qu’elle craignait que les autorités ne la laissent pas traverser avec son fils nouveau-né, Elias, parce qu’il n’a pas encore de passeport. Elle a ajouté qu’elle avait postulé pour des rendez-vous de passeport à Tel Aviv avant le début de la guerre.

Un poste frontière déjà « instable »

La bande de Gaza est soumise à un blocus militaire depuis 2007, limitant toute libre circulation vers et depuis la zone.

Il existe deux principaux points de passage pour les civils entrant et sortant de Gaza : Erez, partagé avec Israël au nord de Gaza, et Rafah, qui se trouve à côté de la péninsule du Sinaï, au nord-est de l’Égypte. Tous deux ont été soumis à des fermetures fréquentes et prolongées au fil des années.

Un troisième passage près de Rafah vers Israël, Kerem Shalomest un carrefour commercial et le seul passage pour les marchandises vers Gaza.

Mai Abushaban, une citoyenne palestinienne américaine, a déclaré vendredi à NBC News qu’elle avait traversé la frontière de Rafah 10 fois et que même dans les meilleures circonstances, la traversée n’était pas aussi simple qu’on pourrait le penser.

« Ce n’est pas comme la frontière entre les États-Unis et le Mexique », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas efficace, ce n’est pas fiable, c’est dangereux et instable. »

L’Egypte avait a ouvert le passage de Rafah pour une durée indéfinie en 2021 après des négociations avec les dirigeants palestiniens, à la fois avec le Hamas, qui gouverne la bande de Gaza, et avec le Fatah, c’est son rival plus laïc et modéré qui contrôle l’Autorité palestinienne en Cisjordanie.

Mais il a fermé la semaine dernière.

Les responsables égyptiens ont déclaré qu’ils n’avaient jamais fermé le passage, une affirmation que les autorités palestiniennes ont contestée. Le passage lui-même a également subi des dommages physiques dus aux frappes aériennes israéliennes sur Gaza.

La frontière avec l’Égypte est probablement restée fermée en raison des craintes d’un exode massif de réfugiés angoissés depuis Gaza, selon HA Hellyer, un chercheur associé senior spécialisé en sécurité et géopolitique au Royal United Services Institute, un groupe de réflexion basé à Londres. Un précédent historique montre qu’il est peu probable que les réfugiés palestiniens qui fuient puissent revenir, a-t-il déclaré.

«C’est extrêmement compréhensible [which is] pourquoi les Égyptiens et de nombreux États voisins sont très réticents à dire : « Oui, bien sûr, nous les accueillerons » », a déclaré Hellyer. « Parce qu’ils savent qu’ils ne pourront jamais revenir en arrière. »

Il est tout à fait approprié de se demander pourquoi Rafah est toujours fermé, a déclaré Hellyer, soulignant qu’Israël contrôle les autres points de passage.

« Je n’entends pas ici autant d’appels à Israël pour qu’il ouvre ses propres postes frontaliers afin de recevoir des civils palestiniens qui n’ont rien à voir avec le Hamas lors de cette attaque », a déclaré Hellyer. « Et il devrait y en avoir. »

Un accord insaisissable

La sécurité du passage hors de Gaza dépend d’un accord multinational et de la coopération du Hamas.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils travaillaient avec des partenaires en Égypte, en Israël et au Qatar pour obtenir la réouverture de la frontière pour une courte période. Les responsables égyptiens ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que tout accord devrait être accompagné d’une garantie d’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza, a déclaré une source américaine à NBC News.

Mais rien ne garantit que le Hamas, qui a exhorté les Palestiniens à ne pas quitter Gaza, ouvrira son côté du passage, ont déclaré à NBC News trois sources américaines connaissant la situation.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a atterri dimanche au Caire, où il a déclaré aux journalistes que l’une de ses principales priorités était de « répondre à la crise humanitaire qui existe à Gaza ». Il a défendu le « droit d’Israël à se défendre », mais a également souligné l’importance de préserver des vies innocentes.

« Comme je l’ai dit à Tel Aviv, comme l’a dit le président Biden, la manière dont Israël procède est importante », a déclaré Blinken. « [Israel] doit le faire d’une manière qui affirme les valeurs communes que nous partageons en matière de vie humaine et de dignité humaine, en prenant toutes les précautions possibles pour éviter de nuire aux civils.

Le désespoir monte

À Riverside, en Californie, la famille Kaoud attend avec impatience l’espoir que ses 12 proches coincés à Gaza puissent rentrer chez eux en toute sécurité alors que Gaza est bombardée de frappes.

Hala Kaoud a déclaré que son père, Nezam, l’avait appelé pour demander « tout ce que nous pouvions faire pour les aider ».

« Il a dit que c’était vraiment dangereux de sortir », a déclaré Hala. « Il a dit que les bombes ne s’arrêtaient pas. Il m’a dit de vous dire que notre famille est toujours coincée dans le nord de Gaza, y compris les enfants. Il demande de l’aide.

Nezam Kaoud est également là avec ses quatre frères et son neveu – Hesham, Jamal, Mohammad, Esam et le fils d’Esam, Ameer.

La fille de Jamal Kaoud, Shamiss, a déclaré que son père et ses oncles étaient censés revenir d’une visite d’un mois le 21 octobre, mais la famille a commencé frénétiquement à contacter l’ambassade américaine à Jérusalem lorsque la guerre a éclaté la semaine dernière.

Les citoyens américains se trouvant en Israël pourront quitter Haïfa par voie maritime lundi matin, selon le Ambassade des États-Unis à Jérusalem. Haïfa est située sur la côte nord-ouest d’Israël, mais les habitants de Gaza n’ont aucun moyen de s’y rendre.

La fille d’Esam Kaoud, Helal, a déclaré à NBC News que sa cousine Sarah El Najjar était également coincée avec son mari et leurs quatre enfants, dont le plus jeune n’a que 2 ans. Mais la famille n’avait aucun moyen de quitter le nord de Gaza, où les bombardements et les bombardements sont les plus agressifs.

« L’ambassade lui a fait savoir qu’elle lui conseillait d’aller dans le sud, mais elle lui a également dit en gros que soit vous y parvenez en toute sécurité, soit vous ne le faites pas, ils ne fourniront aucune autre aide », a déclaré Helal Kaoud. « Il n’est pas sécuritaire pour elle de faire le voyage, alors ils sont coincés là-bas. »

Jamal Kaoud souffre d’une maladie cardiaque qui nécessite un stimulateur cardiaque et un défibrillateur. Ses médicaments sont presque épuisés, a déclaré sa fille.

Selon Shamiss Kaoud, aucun membre de la famille située à Gaza n’a été informé de l’alerte de samedi concernant l’ouverture du terminal de Rafah, et c’est une famille basée aux États-Unis qui leur en a parlé.

Les frères Kaoud se sont rendus à Rafah par leurs propres moyens, mais ont été refoulés.

« Donc, fondamentalement, les États-Unis refusent d’aider leurs citoyens qui sont coincés dans la bande de Gaza », a déclaré Shamiss Kaoud, « mais ils sont prêts à aider tous les citoyens américains quittant Israël ».