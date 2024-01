Rafael Viñoly Architects dévoile les plans d’un terminal aéroportuaire couvert de vignobles

Le studio américain Rafael Viñoly Architects a dévoilé ses plans pour un terminal international à l’aéroport de Florence en Italie, qui sera couronné par un vignoble de 7,7 hectares.

Le terminal de l’aéroport s’étendra sur 50 000 mètres carrés et devrait être utilisé par plus de 5,9 millions de passagers par an.

Peu de détails sur la conception ont été dévoilés, mais la principale caractéristique du terminal sera un vaste toit en pente, bordé de lucarnes et 38 rangées de vignes utilisables.

Selon Rafael Viñoly Architectesc’est un clin d’œil à la réputation de Florence comme « le cœur de la célèbre région viticole d’Italie », la Toscane.

“Le nouveau terminal sera doté d’un vignoble de 19 acres (7,7 hectares) en pente douce pour embrasser le terminal de l’aéroport éclairé par le ciel”, a déclaré le studio.

“Un vigneron leader de la région cultivera les vignes et le vin sera élaboré et vieilli dans des caves spécialisées sous le toit du terminal.”

À l’intérieur, le terminal comportera en son centre un grand espace semblable à une place, qui sera flanqué des zones d’arrivée et de départ sur les côtés opposés.

Cet espace central sera relié aux espaces de transport, de stationnement et de vente au détail ouverts aux passagers et à la population locale, et devrait rationaliser la circulation dans le terminal.

D’autres éléments clés de la proposition comprennent la réorientation de 90 degrés de la piste existante de l’aéroport de Florence, anciennement Aeroporto Amerigo Vespucci. Ce mouvement détournera la piste des collines environnantes et l’allongera pour mieux s’adapter aux avions modernes.

Les plans amélioreront également les liaisons de l’aéroport avec la ville et la région au sens large grâce à « des options de transport multimodal, y compris un nouveau système de train léger sur rail », a indiqué le studio.

Rafael Viñoly Architects a été fondé en 1983 par le regretté architecte Rafael Viñoly. La construction du terminal aéroportuaire se déroulera en deux phases, la première devant être achevée en 2026 et la seconde en 2035.

Les autres projets récents du studio incluent le très grand gratte-ciel 432 Park Avenue à New York et sa proposition pour le National Medal of Honor Museum à Arlington.

D’autres conceptions de terminaux récentes présentées sur Dezeen incluent celle pour l’aéroport international de Techo par Foster + Partners qui aura un toit en forme de « canopée d’arbre » et une structure en forme de plume pour l’aéroport de Changchun en Chine par MAD.