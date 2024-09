Rafael Viñoly Architects crée un gratte-ciel « non conventionnel » à Manhattan

Le studio d’architecture américain Rafael Viñoly Architects a créé un gratte-ciel résidentiel dans le centre-ville de Manhattan en utilisant une « approche non conventionnelle ».

Le Greenwich s’élève à 912 pieds (278 mètres) sur 88 étages et est situé dans le centre-ville de Manhattan, à deux pâtés de maisons au sud du complexe du World Trade Center.

Il comprend 272 logements, allant du studio au trois chambres et des équipements comprenant un salon, une piscine et une salle de projection répartis sur ses 16e et trois derniers niveaux.

Le gratte-ciel est composé d’une tour de verre aux angles arrondis qui repose sur une base de huit étages. Le volume supérieur en verre est traversé par des « planchers mécaniques hexagonaux » opaques, qui agissent comme des brise-vent structurels et brisent visuellement le bâtiment.

Deux murs structurels, en forme de poutres géantes en I, s’élèvent au centre du bâtiment et émergent le long de ses côtés.

« Le Greenwich de Rafael Viñoly incarne l’essence du modernisme sans compromis de mon père », a déclaré le réalisateur Rafael Viñoly Architectes Romain Viñoly.

« La forme gracieuse et unique du bâtiment est composée de deux prismes sculptés suspendus à des poutres monumentales en I – une expression directe de sa structure. »

La structure « peu commune » crée également une tour plus résistante au vent, selon le studio.

« Construite à partir de deux poutres monumentales en I côte à côte tournées à 90 degrés vers le ciel, la structure peu commune de la tour est particulièrement résistante aux forces du vent », a déclaré l’équipe.

Rafael Viñoly Architects conçoit quatre gratte-ciels pour le premier projet au Canada

Le studio a également suivi une « approche non conventionnelle » dans la conception de la tour, optant pour une tour plus courte avec des plaques de plancher plus larges, contrairement aux tours « fines comme un crayon et très hautes » en construction à New York.

« Rafael Viñoly Architects a résisté à la tendance architecturale consistant à construire des bâtiments fins et très hauts, maximisant ainsi les hauteurs autorisées dans le zonage », a déclaré l’équipe.

« Dans une approche non conventionnelle de la conception actuelle des tours résidentielles à New York, la conception du 125 Greenwich Street opte pour un bâtiment plus court avec une surface au sol plus grande, une solution sensible au contexte qui crée également des agencements d’appartements plus généreux. »

Sa conception structurelle réduit également le besoin de colonnes, ouvrant davantage l’intérieur.

« Avec un recul réduit et un intérieur presque sans colonnes, le plan d’étage de la tour permet à la fois générosité et flexibilité dans la planification de l’agencement des appartements », a déclaré l’équipe.

L’intérieur de la tour a été réalisé par le studio de design d’intérieur MAWD. Le studio a organisé ses appartements en trois palettes de matériaux différentes inspirées des bruns naturels du sol, des bleus de la rivière Hudson et des tons blancs plus doux des nuages.

Certains aménagements sont encore en cours de réalisation.

Plus tôt cette année, des rapports ont noté que la la tour a pris feu pendant sa construction.

Il s’agit de l’un des « derniers chefs-d’œuvre » du regretté architecte Rafael Viñoly, décédé en 2023 à l’âge de 78 ans.

« Le projet a donné naissance à une collection de résidences panoramiques qui tirent pleinement parti d’un emplacement privilégié dans l’une des plus grandes villes du monde. S’inspirant de l’expérience de toute une vie de mon père à travailler dans le monde entier, The Greenwich est un témoignage élégant et puissant de la vision créative de mon père », a déclaré Roman Viñoly.

Parmi les projets récents dévoilés par son studio figurent des plans pour un terminal d’aéroport couvert de vignobles en Italie et quatre gratte-ciels pour Toronto.

La photographie est de Evan Joseph sauf indication contraire