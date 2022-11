Rafael Varane dit que Man United est “évidemment affecté”

Le défenseur français Raphael Varane a déclaré que ses coéquipiers de Manchester United étaient manifestement affectés par les commentaires de Cristiano Ronaldo dans une interview télévisée selon lesquels il ne respectait pas le manager Erik ten Hag et se sentait trahi par l’équipe de Premier League.

Dans une interview explosive avec TalkTV qui a jeté des doutes sur son avenir au club, Ronaldo a déclaré qu’il était contraint de quitter l’équipe qu’il a rejointe en août 2021 pour son deuxième sort après avoir remporté huit trophées majeurs avec eux de 2003 à 2009.

United a déclaré qu’il ne répondrait aux commentaires de l’attaquant portugais qu’après avoir établi tous les faits, mais Varane a déclaré que la situation avait eu un impact sur les joueurs.

“Évidemment, cela nous affecte”, a déclaré Varane, qui a été sélectionné dans l’équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar, à la radio française Europe1. “Nous suivons ce qui se passe et ce qui se dit.

“Nous essayons de calmer la situation à notre manière, nous essayons de ne pas trop nous impliquer. Ce qui se passe dans les médias dans les grands clubs prend de l’ampleur.

“Quand c’est une star comme Ronaldo, encore plus, alors on essaie de le prendre avec distance, c’est-à-dire qu’on n’essaie pas de changer la situation tout seul, on fait partie d’un collectif.”

Le mois dernier, Ten Hag a déclaré que Ronaldo avait refusé de remplacer Tottenham Hotspur lorsque l’attaquant a marché dans le tunnel avec quelques minutes de jeu restantes après avoir été laissé sur le banc.

Le joueur de 37 ans ne faisait alors pas partie de l’équipe qui a affronté Chelsea le samedi suivant.

Varane, qui a également joué aux côtés de Ronaldo au Real Madrid, a déclaré que l’équipe était prête à accepter tout ce que United déciderait.

“Ce que je veux, c’est le meilleur pour mon équipe, donc quelle que soit la décision, en tant que joueurs, nous l’accepterons et donnerons le meilleur de nous-mêmes”, a ajouté Varane.

Mardi, le milieu de terrain portugais Joao Mario a déclaré qu’une poignée de main maladroite entre Ronaldo et Bruno Fernandes était le résultat d’une blague entre coéquipiers du club et du pays.