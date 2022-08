Rafael Nadal vise le 23e majeur après des doutes sur l’entrée de Novak Djokovic non vacciné à l’US Open

Rafael Nadal vise un cinquième US Open et un 23e titre du Grand Chelem à New York à partir de la semaine prochaine alors que Novak Djokovic s’accroche désespérément à un espoir vain d’être même autorisé à mettre les pieds à New York.

Dix-neuf ans après ses débuts, Nadal, 36 ans, entraîne son corps sujet aux blessures dans un tournoi qu’il a remporté en 2010, 2013, 2017 et 2019, l’année de sa dernière apparition.

L’Espagnol a dû s’absenter de l’US Open quatre fois au cours de sa carrière et il y a une fois de plus de nouveaux doutes sur sa capacité physique à survivre à deux semaines exténuantes à Flushing Meadows.

A lire aussi : Hansini Mathan Rajan, une jeune joueuse de TT remporte son quatrième titre de prétendante au WTT

Depuis qu’une blessure à l’abdomen l’a forcé à donner à Nick Kyrgios une place pour la finale de Wimbledon, Nadal n’a joué qu’une seule fois – une première défaite contre Borna Coric à Cincinnati.

“Je dois aller de l’avant et commencer à penser à l’énergie que la foule me donne à New York”, a déclaré Nadal, qui a déjà remporté deux des trois Grands Chelems de la saison à l’Open d’Australie et à l’Open de France.

« C’est un endroit très spécial pour moi, et j’aime ça. Il y a eu des moments inoubliables là-bas, et je vais faire de mon mieux chaque jour pour être prêt pour ça.

Nadal s’est habitué à surmonter les revers, remportant un 14e Open de France en juin malgré avoir joué tout le tournoi avec des injections anti-douleur au pied.

Une incitation supplémentaire pour Nadal est l’opportunité de récupérer la place de numéro un mondial au champion en titre Daniil Medvedev, l’homme qu’il a vaincu lors de la finale de 2019.

Alors que Nadal s’entraîne à New York, son rival de longue date Djokovic reste en Europe, refusant obstinément de se retirer du tournoi dans l’espoir d’un changement de politique de dernière minute des autorités américaines.

Le célèbre Djokovic non vacciné, qui a remporté la dernière de ses trois couronnes à l’US Open en 2018, est interdit d’entrée aux États-Unis pour avoir refusé de prendre le vaccin Covid.

– Djokovic interdit la “blague” –

La légende du tennis John McEnroe a qualifié l’interdiction de Djokovic de “blague”

“À ce stade, dans la pandémie, nous sommes dans deux ans et demi, je pense que les gens dans toutes les régions du monde en savent plus, et l’idée qu’il ne peut pas voyager ici pour jouer, pour moi est un plaisanterie », a déclaré McEnroe.

Ironiquement, au plus fort de la pandémie en 2020 et 2021, Djokovic a été autorisé à concourir à New York où il a été champion en 2011, 2015 et 2018.

Le joueur de 35 ans n’a pas joué depuis qu’il a remporté un septième titre à Wimbledon le mois dernier, une victoire qui a porté son record du Chelem à 21.

Sa position controversée en matière de vaccination l’a également vu expulsé de Melbourne en janvier où il espérait défendre son titre à l’Open d’Australie.

Le mois dernier encore, Djokovic a déclaré qu’il “se préparait à jouer” dans le tournoi.

Il sortira de son agonie jeudi lors du tirage au sort.

Avec Roger Federer toujours absent de la tournée et avec des points d’interrogation sur la forme physique de Nadal et la présence de Djokovic, la course au titre masculin devrait être aussi ouverte que ces dernières années.

Marin Cilic, Stan Wawrinka, Dominic Thiem et Medvedev ont tous brisé l’emprise new-yorkaise des “Big Three” depuis 2014.

A LIRE AUSSI : “Cela fait quatre ans que je ne détiens plus de titre individuel et cela fait quatre ans de trop”, estime Alexa Bliss

Medvedev sera particulièrement excité après avoir été banni de Wimbledon avec tous les autres joueurs russes suite à l’invasion de l’Ukraine.

Lors de sa réapparition sur la tournée après l’épaule froide du All England Club, le joueur de 26 ans a remporté le titre sur terrain dur à Los Cabos.

Le numéro deux mondial et vice-champion du monde en 2020, Alexander Zverev, est absent en raison d’une blessure tandis que Carlos Alcaraz, quatrième classé, quart de finaliste en 2021, cherche à convertir son potentiel en un premier triomphe en Grand Chelem à 19 ans.

Hormis Félix Auger-Aliassime, demi-finaliste l’an dernier, le reste du top 10 actuel entretient une relation douce-amère avec New York.

Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Cameron Norrie et Hubert Hurkacz n’ont pas encore atteint la deuxième semaine.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici