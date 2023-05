Rafael Nadal va manquer Roland-Garros en raison d’une blessure à la hanche, déclare « L’année prochaine sera ma dernière… »

Rafael Nadal a confirmé jeudi qu’il ne participerait pas aux prochains Internationaux de France alors qu’il continue de se remettre d’une blessure à la hanche. Nadal a remporté Roland Garros 14 fois dans sa carrière, mais ce sera la première fois depuis 2004 qu’il ne participera pas à Roland-Garros.

Le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem a confirmé qu’il manquera Roland Garros lors d’une conférence de presse. L’Espagnol a également révélé qu’il serait probablement sur la touche pendant un certain temps, avant de laisser entendre que 2023 pourrait être la dernière saison de sa carrière de joueur.

« Je ne pourrai pas jouer Roland Garros. Nous n’avons pas été en mesure de trouver la solution au problème que j’avais en Australie », a déclaré la légendaire star du tennis.

« Les quatre derniers mois ont été difficiles. Je ne pourrai pas jouer à Roland Garros. La situation réelle était que… après la pandémie, le corps n’était pas en mesure de tenir des pratiques et un travail journalier. Trop de problèmes », a ajouté l’Espagnol.

«Devoir arrêter en raison de problèmes physiques. Ma décision est d’arrêter. Arrêtez-vous un instant. peut-être un mois et demi, peut-être quatre mois. Pas une personne à prévoir. Je ne veux pas me mettre en position de dire une chose et d’en faire une autre. L’année prochaine sera ma dernière année en tournée professionnelle. C’est mon idée », a ajouté Nadal.

Il a en outre affirmé qu’il espère participer aux Jeux olympiques de Paris l’année prochaine. Nadal s’était blessé à la hanche lors de la défaite au deuxième tour de l’Open d’Australie plus tôt cette année et est resté sur la touche depuis.

L’athlète légendaire avait récemment annoncé qu’il se retirerait de l’Open d’Italie.

