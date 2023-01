Rafael Nadal, tête de série, perd à l’Open d’Australie après une blessure

Le succès américain contre Nadal, 22 fois champion du Grand Chelem, a commencé en septembre à l’US Open, lorsque Frances Tiafoe, 24 ans, l’a éliminé au quatrième tour. Tommy Paul et Taylor Fritz ont battu Nadal plus tard à l’automne dans d’autres tournois, alors que l’Espagnol tentait de revenir en fin de saison après une blessure à l’abdomen.

Le premier tournoi de tennis du Grand Chelem de l’année se déroule du 16 janvier au 29 janvier à Melbourne.

Mercredi, c’était au tour de McDonald, dans une scène étrangement familière des quarts de finale de Wimbledon l’an dernier, lorsque Nadal s’est déchiré un muscle abdominal en jouant à Fritz. Ce jour-là, il a en quelque sorte prévalu en cinq sets, même si ses entraîneurs et ses proches l’ont exhorté à arrêter. Ces combats ne se sont pas concrétisés mercredi. Sa femme, sa sœur, son père et ses entraîneurs se sont assis la plupart du temps en silence, laissant le match atteindre sa fin inévitable.

Tout l’après-midi, McDonald s’est tenu sur la ligne de fond et a battu Nadal à son propre jeu, rencontrant la puissance et le topspin de Nadal avec les siens, enroulant des coups droits juste au-dessus du filet et envoyant Nadal chasser le ballon d’un coin à l’autre. Quand Nadal a frappé plus fort, MacDonald aussi. Il a cassé le service de Nadal au début du premier et du deuxième set et a maintenu Nadal sous pression toute la journée, puis est resté stable alors que Nadal jouait malgré la douleur.

La défaite a marqué la première sortie de Nadal d’un tournoi du Grand Chelem depuis qu’il a perdu au premier tour de l’Open d’Australie il y a sept ans.

McDonald a pris une pause dans le mauvais temps qui sévit dans le tournoi depuis mardi, inondant Melbourne de pluie. La pluie de mercredi avait forcé la fermeture du toit, ce qui, selon les joueurs, ralentit le rythme du ballon. Tout au long du match, Nadal a eu du mal à frapper à travers le fond du terrain, sa balle ralentissant juste assez pour permettre à McDonald de la rattraper et de prendre ses meilleures déchirures.