Rafael Nadal a déclaré que c’était “un honneur” de partager “des moments incroyables” avec Roger Federer après que le grand Suisse a annoncé sa retraite du tennis jeudi.

Federer, 41 ans, a déclaré qu’il prendrait sa retraite après la Laver Cup à Londres plus tard en septembre, n’ayant pas joué depuis Wimbledon 2021 en raison d’un problème au genou.

“Cher Roger, mon ami et rival, j’aurais aimé que ce jour ne soit jamais venu”, a écrit Nadal sur Twitter.

“C’est un triste jour pour moi personnellement et pour les sports du monde entier. Ce fut un plaisir mais aussi un honneur et un privilège de partager toutes ces années avec vous, de vivre tant de moments incroyables sur et en dehors du terrain.

Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, n’est que derrière Nadal (22) et Novak Djokovic (21), sur la liste de la plupart des tournois majeurs en simple masculin.

Ils se sont affrontés 14 fois lors d’événements du Grand Chelem, avec Nadal gagnant à 10 reprises et Federer quatre.

“Nous aurons beaucoup plus de moments à partager ensemble à l’avenir, il y a encore beaucoup de choses à faire ensemble, nous le savons”, a poursuivi Nadal.

“Pour l’instant, je vous souhaite vraiment tout le bonheur avec votre femme Mirka, vos enfants, votre famille et profitez de ce qui vous attend. Je vous verrai à Londres à (la) Laver Cup.

Le tournoi sur terrain dur, du 23 au 25 septembre, verra des stars du tennis européennes affronter d’autres du reste du monde, avec Nadal et Federer réunis dans “Team Europe”.

