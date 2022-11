Rafael Nadal subit une défaite contre Taylor Fritz lors de l’ouverture des finales de l’ATP

Rafael Nadal a déclaré qu’il était lent et rouillé alors qu’il avait subi un début désastreux dans sa tentative de remporter la finale de l’ATP pour la première fois après s’être écrasé dimanche contre Taylor Fritz 7-6 (7/3), 6-1.

“Il était temps”, a déclaré le joueur de 36 ans. “J’ai moins de temps que lui pour faire ce que je veux faire sur le ballon. Je sentais que tout allait si vite.

La finale de fin d’année est le seul trophée majeur qui manque au palmarès de l’icône du tennis Nadal, mais sa défaite en deux sets signifie qu’il aura du mal à échapper à l’étape du tournoi à la ronde.

Il doit probablement gagner ses deux matches restants contre les adversaires du groupe vert Casper Ruud et Felix Auger-Aliassime s’il veut se qualifier pour les demi-finales.

Nadal, qui n’avait pas joué sur le circuit depuis l’US Open en septembre, a déclaré qu’il avait du mal à retrouver sa meilleure forme après de récentes blessures.

“Normalement, j’essaie de revenir dans des épreuves inférieures”, a déclaré Nadal. “Normalement, vous n’avez pas besoin de jouer à votre meilleur niveau pour gagner quelques matchs. Ensuite, si vous avez fait en sorte que cela se produise, lorsque vous affrontez les meilleurs joueurs, vous êtes plus prêt.

Nadal a déclaré avoir eu du mal avec l’agressivité de Fritz et le rythme de la surface.

“Sur la plupart des points du match, j’étais en position défensive et lui en position offensive. Cest ce qui est arrivé. C’est quelque chose qui était difficile à éviter pour moi car il faut être plus rapide sur ses jambes, plus rapide dans sa tête.

« C’est ce qui se passe quand vous revenez, dit-il.

« Sur ce genre de surface, il faut très bien jouer. Vous n’avez pas le temps de réfléchir.

Fritz, qui est en finale pour la première fois de sa carrière après avoir remplacé le numéro un mondial blessé Carlos Alcaraz, a donné à Nadal un moment torride avec un tennis agressif.

“J’ai fait du bon travail, protégeant mon service, tenant mon service et j’ai très bien réussi au bris d’égalité”, a déclaré Fritz sur le terrain.

“Une fois que j’ai traversé cela, je voulais juste faire la même chose que je faisais dans le deuxième set, protéger mon service et capitaliser sur les points de rupture quand je les ai obtenus.”

Nadal a déclaré qu’il avait été dominé dans le deuxième set.

« À la fin, Fritz a très bien joué. Je n’étais pas capable de gérer sa puissance”, a déclaré Nadal.

“Servir comme Fritz a servi, alors vous êtes sous pression tout le temps”, a déclaré Nadal.

«Quand quelqu’un sert de cette façon, au retour, il va pour chaque coup. Juste bien joué de sa part.



Ruud a également été vainqueur en deux sets contre Auger-Alissime, 7-6 (7/4), 6-4, dans l’autre concours de simple de la journée. Le Norvégien est assis derrière Fritz au classement, les deux premiers de chaque groupe se qualifiant pour les demi-finales.

Le numéro quatre mondial a connu une rencontre sans intérêt en une heure et 51 minutes après avoir saisi sa seule et unique chance de briser le service du Canadien Auger-Aliassime dans le septième jeu du deuxième set.

Le finaliste de Roland Garros et de l’US Open de cette saison a ensuite servi le reste du set pour remporter la victoire.

