Rafael Nadal s’écrase lors du match d’ouverture de la saison avec Iga Swiatek Cruises

Rafael Nadal a perdu son match d’ouverture de la saison samedi dans le compte à rebours de la défense de son titre à l’Open d’Australie, mais la numéro un mondiale féminine Iga Swiatek a remporté la victoire à la United Cup.

Nadal, qui était également en dessous de la normale lors des finales ATP de fin de saison en novembre, s’est écrasé contre le Britannique Cameron Norrie, 14e, 3-6, 6-3, 6-4 lors du tournoi par équipes mixtes à Sydney.

Le champion du Grand Chelem à 22 reprises a eu du mal avec son premier service, n’obtenant que 58%, ce qui lui a finalement coûté une première défaite contre Norrie lors de leur cinquième rencontre.

“C’est assez fou, je n’avais jamais gagné de set auparavant (contre lui), donc je voulais d’abord le faire et j’ai dû rester super patient”, a déclaré Norrie après la bataille de 2h44 dans une Ken Rosewall Arena bondée.

“C’était un match super physique et énorme pour passer au travers et finalement le battre. Il m’a battu facilement ces dernières fois.”

Il n’y avait pas grand-chose pour les séparer lors des premiers matchs, avec un premier point de rupture dans le sixième jeu pour Nadal, mais Norrie a sauvé avec une demi-volée.

La pression incessante de Nadal lui a valu une seconde et cette fois, le numéro deux mondial espagnol s’est converti avec un coup droit croisé avant de clôturer méthodiquement le set en 52 minutes.

Mais son mauvais premier service était un problème et il a été brisé pour prendre 4-2 derrière dans le deuxième set. Il a sauvé deux points de set mais Norrie en a cloué un troisième sur son service pour égaliser à un set-tout.

Nadal a tiré des doubles fautes consécutives pour ouvrir le troisième set et alors qu’il récupérait pour tenir, son service l’a une fois de plus abandonné dans le cinquième jeu lorsqu’il a été brisé et que le joueur de 36 ans n’a pas pu retrouver le chemin du retour.

À Brisbane, Swiatek a donné un départ parfait à la Pologne avec une victoire dominante 6-1, 6-3 sur la Kazakhe Yulia Putintseva.

Elle a breaké trois fois dans le premier set et deux fois dans le second pour complètement dominer son adversaire en seulement 64 minutes.

“Je suis assez content de ma performance – les premiers matchs de la saison sont toujours rouillés, donc je suis content d’avoir été très calme dans les moments importants”, a déclaré Swiatek.

“Je pense que représenter la Pologne est toujours très spécial. Je suis prêt à me concentrer encore plus parce que quand je vais sur le court, j’ai la chair de poule.

“C’est difficile de si bien jouer quand on est si émotif, mais je dois m’y habituer et je suis vraiment fier de représenter mon pays. J’ai l’impression que c’est un tournoi vraiment inspirant.”

– Moments cruciaux –

Toujours à Sydney, l’ancien numéro deux mondial Alexander Zverev a chuté lors de son premier match ATP depuis qu’il s’est déchiré les ligaments de la cheville lors de sa demi-finale de Roland-Garros contre Nadal en juin.

Le double champion de la finale de l’ATP a commis huit doubles fautes en perdant 6-4, 6-2 contre Jiri Lehecka, 81e.

Son coéquipier allemand Jule Niemeier s’est ensuite incliné face à Marie Bouzkova 6-2, 7-5 pour donner à la République tchèque une avance de 2-0 dans le match nul.

Le champion olympique Zverev, qui est tombé à 12 au monde contre un sommet en carrière de deux avant sa blessure, était clairement toujours en difficulté.

Il a repoussé les balles de break à 2-3 dans le premier set mais une double faute à 4-5 a donné la balle de set tchèque et il a saisi l’occasion, convertissant avec un lob.

Avec son service non tiré, Zverev a été breaké pour prendre 3-1 derrière dans le deuxième set et ne s’est jamais rétabli.

“J’ai pu me présenter dans des moments cruciaux. Toute l’expérience de l’année dernière, perdre contre de bons joueurs, m’a donné la confiance nécessaire pour jouer contre un joueur comme lui”, a déclaré Lehecka, 21 ans.

Le Brésil, quant à lui, a pris une avance de 2-0 sur la Norvège avec Beatriz Haddad Maia et Felipe Meligeni Alves s’imposant tous deux en deux sets.

