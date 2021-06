Rafael Nadal se retire des Jeux olympiques de Wimbledon et de Tokyo et déclare que « jamais une décision facile »

Rafael Nadal a déclaré jeudi qu’il se retirait de Wimbledon et des Jeux olympiques de Tokyo « après avoir écouté mon corps ».

« J’ai décidé de ne pas participer aux championnats de cette année à Wimbledon et aux Jeux olympiques de Tokyo. Ce n’est jamais une décision facile à prendre, mais après avoir écouté mon corps et en avoir discuté avec mon équipe, je comprends que c’est la bonne décision », a annoncé le 20 fois vainqueur du Grand Chelem sur son compte Twitter.

« L’objectif est de prolonger ma carrière et de continuer à faire ce qui me rend heureux, c’est-à-dire de concourir au plus haut niveau et de continuer à me battre pour ces objectifs professionnels et personnels au niveau de compétition maximal.

Le joueur de 35 ans avait remporté le deuxième de ses deux titres au All England Club en 2010 et décroché le titre olympique en simple en 2008. Le 20 fois champion du Grand Chelem a été battu la semaine dernière en demi-finale de Roland-Garros. par Novak Djokovic.

Le fait qu’il n’y ait eu que 2 semaines entre RG et Wimbledon n’a pas facilité la récupération de mon corps après la saison toujours exigeante sur terre battue. Cela a été deux mois de gros efforts et la décision que je prends est axée sur le moyen et le long terme », a-t-il ajouté.

