Rafael Nadal se retire de Wimbledon avant la demi-finale

Au cours de ce match, Nadal a pris un temps mort médical dans le deuxième set. Depuis les tribunes, son père et d’autres membres de sa famille lui ont fait signe d’arrêter de jouer plutôt que de risquer d’autres blessures, mais Nadal a ignoré leurs appels et a remporté l’une des victoires les plus remarquables d’une carrière qui en a vu beaucoup.