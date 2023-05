Rafael Nadal se retire de Roland-Garros en raison d’une blessure et annonce qu’il prendra sa retraite en 2024 | Nouvelles du monde

Rafael Nadal s’est retiré de l’Open de France en raison d’une blessure et a annoncé qu’il prévoyait de prendre sa retraite en 2024.

Le joueur de 36 ans est hors de combat depuis qu’il s’est blessé au fléchisseur de la hanche au deuxième tour de l’Open d’Australie en janvier.

L’Espagnol est depuis tombé à la 14e place du classement ATP.

Lors d’une conférence de presse à son académie de Manacor jeudi, il a annoncé qu’il n’était pas assez en forme pour figurer à Roland Garros.

« L’évolution de la blessure que j’ai subie en Australie ne s’est pas déroulée comme je l’aurais souhaité », a déclaré Nadal.

« J’ai perdu des buts en cours de route, et Roland Garros devient impossible.

« En ce moment, je ne pourrai pas être à Roland Garros. Avec ce que ce tournoi représente pour moi, vous pouvez imaginer à quel point c’est difficile. Je n’ai pas l’intention de continuer à jouer pendant les prochains mois.

« Je n’établirai pas de date pour mon retour. Je verrai comment mon corps réagit et je partirai de là… si je peux revenir jusqu’à la fin de l’année pour la Coupe Davis. »

Nadal confirme ses plans de retraite

Nadal a déclaré que son plan était de donner à son corps le temps de récupérer et a admis que cela pourrait prendre jusqu’à trois mois, ce qui signifierait qu’il ne participerait pas à Wimbledon cette année.

Il a également confirmé qu’il souhaitait prendre sa retraite à la fin de 2024 et vise à s’assurer qu’il est suffisamment en forme pour voir sa dernière année sur le circuit ATP.

« Mon objectif et mon ambition sont d’essayer de m’arrêter et de me donner l’opportunité de profiter de l’année prochaine qui sera probablement ma dernière année sur le circuit professionnel », a-t-il déclaré.

« C’est mon idée mais je ne peux pas dire à 100% que ce sera comme ça, mais mon idée et ma motivation sont d’essayer de profiter et de dire au revoir à tous les tournois qui ont été importants pour moi.

« Pour profiter de la compétition et de quelque chose qui n’est pas possible aujourd’hui. Je crois que si je continue maintenant, je ne pourrai pas y arriver. »