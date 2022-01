Rafael Nadal se rapproche de sa quête de grandeur, Daniil Medvedev tourne à vide

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

« C’était le match le plus constant et le meilleur que j’ai eu dans le tournoi », a déclaré Tsitsipas.

Medvedev mène Tsitsipas 6-2 lors de leurs huit rencontres (2-1 en Grands Chelems) et devra composer avec le favori grec à Melbourne qui s’est dit « dans la zone » après avoir réalisé son meilleur match du tournoi pour démolir la 11e tête de série italienne. Jannik Sinner dans les quartiers.

« Je n’ai jamais vécu cette expérience. J’ai joué de longs matchs mais jamais comme quatre heures et je n’ai jamais gagné pour pouvoir jouer en deux jours », a-t-il déclaré.

Il espère qu’il reste suffisamment d’essence dans le réservoir pour continuer et remporter son deuxième titre majeur après le succès de l’an dernier contre Djokovic à l’US Open.

Medvedev, le favori du tournoi, doit récupérer avant d’affronter Tsitsipas après deux examens longs et torrides juste pour se rendre en demi-finale.

« Maintenant, je veux vraiment gagner ce match. Je sais que je peux le faire. Ça va être vraiment difficile. Je suis en demi-finale d’un Grand Chelem pour la troisième fois, cela signifie que c’est mon niveau et que je veux aller plus loin. »

« Mais maintenant je me sens bien. Nous sommes dans une position où nous avons gagné un tournoi (préliminaire), nous sommes en demi-finale de l’Open d’Australie, donc c’est incroyable pour moi. »

« Les six derniers mois ont été marqués par de nombreux doutes quant à ma capacité à continuer.

Nadal a modifié son jeu pour compenser une maladie osseuse dégénérative du pied gauche qui menace de mettre fin à sa remarquable carrière et fait face à un autre test physique contre le finaliste de Wimbledon de l’an dernier, Berrettini.

Mais une combinaison de l’expulsion dramatique du neuf fois vainqueur Djokovic à la veille du tournoi pour des problèmes de vaccination et de la sortie choc du numéro trois mondial Alexander Zverev au quatrième tour a ouvert la voie à Nadal vers la demi-finale supérieure.

Nadal, sixième tête de série et vainqueur de 2009, avait des attentes modestes après une mise à pied de trois mois et demi en raison d’une blessure chronique au pied à la fin de la saison dernière.

Rafael Nadal est à deux matches de faire le saut sur les rivaux de l’âge d’or Novak Djokovic et Roger Federer pour devenir le leader de tous les temps du Grand Chelem alors que l’Open d’Australie se retrouvera dans les quatre derniers vendredi.

