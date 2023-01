“Rafael Nadal s’arrêtera quand il sentira qu’il ne peut pas gagner de tournois majeurs”, déclare John McEnroe

La légende du tennis américain John McEnroe a fait sa prédiction quant au moment où Rafael Nadal prendra sa retraite, en disant: «Dès qu’il sent qu’il ne peut pas gagner de tournois majeurs. Il va arrêter.”

Avant l’Open d’Australie, Alexander Zverev a fait sensation en faisant la spéculation audacieuse que l’Espagnol prendrait sa retraite après Roland-Garros. Mais Nadal l’a rapidement nié et a déclaré qu’il ne se retirerait pas du sport au moins dans les six prochains mois.

“Il serait difficile d’écarter Rafa à tout moment, étant donné qu’il a si bien réussi l’année dernière. Je ne m’attendais pas à ce qu’il fasse ça l’année dernière. Alors, je continue à être émerveillé par lui. C’est incroyable à quel point il a encore faim. Avec tout le succès qu’il a eu. Les autres joueurs devraient le regarder. Et je me disais, ‘ce type essaie plus fort que n’importe qui que j’ai jamais vu. Je dois faire plus d’efforts”, a déclaré McEnroe à Eurosport.

« Évidemment, à 36 ans, votre corps ne peut pas en supporter autant ; à un moment donné, ça va lâcher. Sera-ce cette année ? Je ne sais pas. L’année prochaine? Combien de temps peut-il encore faire ça à ce niveau ? Et il ne veut pas être, vous savez, 10 dans le monde ou 20. Dès qu’il, je pense, a l’impression qu’il ne peut pas gagner de tournois majeurs. Il va arrêter.”

Nadal a remporté son deuxième titre à l’Open d’Australie l’année dernière, l’amenant à un record de 21 tournois majeurs devant Novak Djokovic et Roger Federer à 20 ans à l’époque. Puis, il prolonge ce record avec son 14e titre Rolland Garros.

Lors de l’Open d’Australie 2023, l’Espagnol entamera la défense de son titre avec le match du premier tour contre le Britannique Jack Draper mardi à la Rod Laver Arena.

