Rafael Nadal sauvé un point de championnat à battre Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-7 (6/8), 7-5 dimanche et réclamer un 12e Open de Barcelone titre dans le plus long match de l’ATP de 2021. L’Espagnol a obtenu son premier titre de l’année et 87e de sa carrière, refusant à Tsitsipas des triomphes consécutifs après son premier titre en Masters 1000 à Monte Carlo la semaine dernière. Nadal a vengé sa défaite en quart de finale de l’Open d’Australie contre Tsitsipas et reviendra à la deuxième place du classement ATP lundi en remontant au-dessus de Daniil Medvedev après sa victoire marathon de 3 heures 38 minutes.

La deuxième tête de série Tsitsipas, demi-finaliste de Roland Garros en 2020, avait remporté les 17 sets sur terre battue cette saison et est entrée dans la finale invaincue en surface en neuf matches.

Le Grec a pris une avance de 4-2 dans le premier set après avoir battu Nadal au troisième match, mais a abandonné son service deux fois de suite alors que le 20 fois champion du Grand Chelem a riposté pour gagner quatre matchs de suite.

Tsitsipas, classé cinquième, qui n’a remporté que trois matchs lorsque le duo s’est rencontré lors de la finale de 2018 ici, a de nouveau obtenu une pause précoce dans le deuxième set, mais Nadal a répondu pour se hisser au niveau de 3-tout.

Nadal n’a pas réussi à convertir deux balles de match alors que Tsitsipas s’accrochait à la tenue à la traîne 5-4, l’Espagnol ayant sauvé trois points de rupture lors du match suivant.

Nadal a pris une avance de 4-2 au tie-break mais l’élan est revenu vers Tsitsipas alors qu’il gagnait quatre points consécutifs, soufflant deux points de set avant de forcer un décideur à la troisième tentative après une double faute de son adversaire.

En contraste frappant, le troisième set s’est déroulé au service sans une seule occasion de pause jusqu’à ce que Tsitsipas se situe à un point du titre avec Nadal sur les cordes servant à 4-5.

Nadal a survécu et a finalement converti sa quatrième chance de pause dans le match suivant, supprimant une balle de break de Tsitsipas dans le dernier match avant de décrocher son 61e titre sur terre battue.

Ses 12 victoires à Barcelone sont deuxièmes seulement après ses 13 trophées de Roland Garros.

