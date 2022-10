Rafael Nadal remplace Casper Ruud à la deuxième place

La star du tennis Rafael Nadal a dépassé le Norvégien Casper Ruud pour se hisser au deuxième rang du nouveau classement ATP. Ruud avait atteint la place après avoir atteint la finale de l’US Open 2022 mais après sa défaite en quart de finale à Séoul la semaine dernière, il a perdu la place face à Nadal.

Avec Nadal se hissant au numéro deux, les Espagnols dominent désormais le classement ATP puisque Carlos Alcaraz occupe déjà la première place.

Ce n’est que la deuxième fois après Pete Sampras et Andre Agassi en 2000 que deux joueurs d’un même pays occupent les deux premières places du classement ATP.

Après la défaite de Séoul, Ruud avait perdu 205 points, ce qui a permis à Nadal de progresser. Cependant, parallèlement à cela, il y a aussi d’autres changements importants dans le classement.

Le joueur japonais Yoshihito Nishioka a atteint son sommet en carrière de 41, 15 places par rapport à son précédent classement de 56. Il a acquis le nouveau classement après avoir remporté le titre à Séoul. Nishioka avait battu Ruud en quart de finale du tournoi et avait ensuite battu Denis Shapovalov en finale pour décrocher le titre.

Dans le nouveau classement ATP, la plus grande avancée a été réalisée par le Suisse Marc-Andrea Huesler qui a gagné 31 places pour trouver une place à 64 après avoir remporté le titre à Sofia. Huesler est entré dans la saison 2022 avec six victoires et son triomphe sur Holger Rune l’a fait monter dans les rangs.

L’autre point important du nouveau classement est que Novak Djokovic, 21 fois champion du Grand Chelem, est au septième rang après avoir été incapable de jouer dans de nombreux tournois de haut niveau cette année en raison de son statut vaccinal.

Il a récemment battu le numéro 14 mondial Marin Cilic 6-3 6-4 en finale à Tel Aviv pour remporter son 89e titre en carrière. Cependant, sa prise sur le vaccin Covid l’a empêché de participer à divers tournois et a encore entravé sa course gagnante.

Au classement du double, l’Américain Rajeev Ram s’est hissé à la première place depuis la deuxième place du classement ATP du double. C’est après qu’il a remporté le troisième titre en double masculin du Grand Chelem de sa carrière à l’US Open aux côtés du Britannique Joe Salisbury.

